Посол РФ: Британия отказывается от диалога с Россией

Глава дипломатического представительства РФ в Великобритании выразил мнение, что Британия не стремится к взаимодействию с Россией.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. В рамках пресс-конференции в пятницу посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что британские власти не заинтересованы в диалоге с РФ.

"Мы пришли к выводу, что британское правительство не заинтересовано в конструктивном диалоге", — заявил Яковенко.

Он пояснил, что Россия до сих пор не получает от британских властей ответов на предложения о сотрудничестве в области кибербезопасности. Кроме того, по его словам, до сих пор нет ответов на вопросы по инциденту в Солсбери и в связи с кончиной экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова.

Дипломат подчеркнул, что Россия уже не раз предлагала сотрудничать с Британией, а во время визита руководителя внешнеполитического ведомства Британии Бориса Джонсона в Москву глава МИД РФ Сергей Лавров предлагал создать двусторонний механизм для взаимодействия в сфере информационной безопасности, но на это предложение с британской стороны реакции не было.