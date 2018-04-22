Депутат: Балканы могут стать паркингом для мигрантов

Румынию и Болгарию приняли в ЕС по ускоренной процедуре как раз из-за боязни роста русофильских настроений в стране, считает сербский парламентарий, экс-посол Сербии в Италии Санда Рашкович-Ивич.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. По мнению депутата парламента Сербии, бывшего посла этой республики в Италии Санды Рашкович-Ивич (Sanda Raskovic Ivic), для "евроэнтузиастов" страх российского влияния может быть ключевым фактором, заставляющим менять политику, касающуюся евроинтеграции Сербии и всего региона. Такое мнение парламентарий высказала в комментарии Sputnik Сербия.

На днях президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддержит расширение ЕС "только с началом реформ нашей Европы", при этом отметив, что не хочет, чтобы балканцы поворачивались в сторону Турции или России.

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Собеседница Sputnik подчеркнула, так уже поступали и с Румынией, и с Болгарией, которых, по словам Рашкович-Ивич, приняли в ЕС по ускоренной процедуре как раз из-за боязни роста русофильских настроений в стране.

Рашкович-Ивич напомнила, что последнее заявление Макрона о расширении ЕС — это, по сути, повторение того, что Ангела Меркель говорила еще в 2009 года, когда она отмечала, что нет смысла постоянно расширять ЕС, если такой рост не позволит союзу нормально функционировать.

"Сейчас позиции Меркель внутри страны, а значит и внутри ЕС — ослабли. Макрон же — восходящая звезда, и он берет главное слово и искреннее сообщает, что ЕС не может расширяться, и что необходимы реформы", — сказала Рашкович-Ивич.

По ее мнению, ЕС, возможно, не торопится с приемом Сербии и других стран, так как Балканы интересуют его в качестве "паркинга" для мигрантов.

"ЕС больше не готова принимать большое число мигрантов, и поэтому ему нужен некий "фильтр", который остановит этот поток, но Турция на эту роль не годится, так как может шантажировать Брюссель. Хорватия — приграничная территория Евросоюза, после нее начинаются Босния и Герцеговина, Сербия и Черногория. Это страны гораздо более слабые, так что есть возможность им пригрозить, немного их подкупить, чтобы они сделали что-то для вас и приняли этих людей. ЕС нужен паркинг для мигрантов. Я понимаю, что рискую выглядеть сумасшедшей, которая рассказывает теории заговора, но на основании опыта общения с иностранными дипломатами я могу сказать, что нынешней нереформированной Европе не очень-то хочется нас принимать прямо сейчас. Кроме того, приём в ЕС — это прежде всего политическое решение», — сказала Рашкович-Ивич.