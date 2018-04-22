14:53 22 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Ребенок смотрит через разрез, сделанный на одной из звезд, которые составляют флаг Европейского Союза, во время митинга поддержки, организованного в честь 60-летия Европейского Союза в Риме, в центре Бухареста, Румыния

Депутат: Балканы могут стать паркингом для мигрантов

© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea
Политика
Получить короткую ссылку
87 0 0

Румынию и Болгарию приняли в ЕС по ускоренной процедуре как раз из-за боязни роста русофильских настроений в стране, считает сербский парламентарий, экс-посол Сербии в Италии Санда Рашкович-Ивич.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. По мнению депутата парламента Сербии, бывшего посла этой республики в Италии Санды Рашкович-Ивич (Sanda Raskovic Ivic), для "евроэнтузиастов" страх российского влияния может быть ключевым фактором, заставляющим менять политику, касающуюся евроинтеграции Сербии и всего региона. Такое мнение парламентарий высказала в комментарии Sputnik Сербия.

На днях президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддержит расширение ЕС "только с началом реформ нашей Европы", при этом отметив, что не хочет, чтобы балканцы поворачивались в сторону Турции или России.

Дмитрий Косырев
© Sputnik / Ramil Sitdikov
Запад успешно подавил западников в России

Собеседница Sputnik подчеркнула, так уже поступали и с Румынией, и с Болгарией, которых, по словам Рашкович-Ивич, приняли в ЕС по ускоренной процедуре как раз из-за боязни роста русофильских настроений в стране.

Рашкович-Ивич напомнила, что последнее заявление Макрона о расширении ЕС — это, по сути, повторение того, что Ангела Меркель говорила еще в 2009 года, когда она отмечала, что нет смысла постоянно расширять ЕС, если такой рост не позволит союзу нормально функционировать.

"Сейчас позиции Меркель внутри страны, а значит и внутри ЕС — ослабли. Макрон же — восходящая звезда, и он берет главное слово и искреннее сообщает, что ЕС не может расширяться, и что необходимы реформы", — сказала Рашкович-Ивич.

По ее мнению, ЕС, возможно, не торопится с приемом Сербии и других стран, так как Балканы интересуют его в качестве "паркинга" для мигрантов.

"ЕС больше не готова принимать большое число мигрантов, и поэтому ему нужен некий "фильтр", который остановит этот поток, но Турция на эту роль не годится, так как может шантажировать Брюссель. Хорватия — приграничная территория Евросоюза, после нее начинаются Босния и Герцеговина, Сербия и Черногория. Это страны гораздо более слабые, так что есть возможность им пригрозить, немного их подкупить, чтобы они сделали что-то для вас и приняли этих людей. ЕС нужен паркинг для мигрантов. Я понимаю, что рискую выглядеть сумасшедшей, которая рассказывает теории заговора, но на основании опыта общения с иностранными дипломатами я могу сказать, что нынешней нереформированной Европе не очень-то хочется нас принимать прямо сейчас. Кроме того, приём в ЕС — это прежде всего политическое решение», — сказала Рашкович-Ивич.

Теги:
интервью, мнение, евроинтеграция, сербия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дети едят мороженое
    Благородный разбойник

    В Беларуси сотрудники милиции задержали мужчину, который украл деньги из чужого автомобиля и потратил их на мороженое деревенским детям.

  • Батуми
    Все бегут!

    Полиция опубликовала список дорог Батуми, которые будут перекрыты во время проведения масштабного ночного полумарафона.

  • Реконструкция башенных часов
    Под бой курантов

    О том, как реконструируют сухумскую башню и когда вновь пойдут стрелки столичных курантов, читайте в материале Sputnik.

  • Рассмотрение кандидатуры правительства во главе с премьером Мухаммедкалыем Абулгазиевым
    Достойный кандидат

    Парламент Кыргызстана утвердил кандидатуру руководителя аппарата президента Мухаммедкалыя Абулгазиева на пост премьер-министра.

  • Флаги стран участниц ЕАЭС, архивное фото
    Понаблюдайте!

    Россия предложила Таджикистану рассмотреть возможность получения статуса страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

  • Заправка Лукойла в Узбекистане
    Почему не открывали?

    Вице-президент компании "Лукойл" Сергей Никифоров рассказал Sputnik, почему так долго не открывалась первая автозаправка компании в Ташкенте.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Самые запоминающиеся фото недели по версии Sputnik
Блюдо с пауком предлагают в одном из ресторанов США
"Деликатес" не для слабонервных: в ресторане США подают блюдо с пауком
Пожары в Молдове
Пожары в Молдове: цифры и факты

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться