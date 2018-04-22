Почему Беларусь не Прибалтика - уроки самодостаточности

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

В контексте визита в Молдову президента Белоруссии Александра Лукашенко в Кишиневе состоялись различные по формату, но общие по духу мероприятия и встречи, посвященные молдо-белорусскому сотрудничеству и обмену опытом. Среди них я бы выделил одно — презентацию книги российского политолога Александра Носовича "Почему Беларусь не Прибалтика". Очень уж многоплановым, заставляющим задуматься над нашей действительностью получился разговор автора книги, его белорусского и латвийского коллег с молдавскими экспертами и журналистами.

Вот что рассказал автор книги журналистам в Кишиневе:

Организатором встречи выступил Российский центр науки и культуры в Молдове, что, думаю, стало, может быть, не столь большим, но важным доказательством аксиомы современности — Россия и Беларусь многое делают вместе, и их интересы мало чем отличаются друг от друга. В общие стремления этих двух стран, как мы успели за эти годы убедиться, входят императивы благополучия граждан и мира в странах и у ее границ.

Что ищут в Молдове белорусские бизнесмены >>>

А автор книги, о которой идёт речь, и вовсе вобрал в себя поровну дух обоих народов. Александр Носович — наполовину белорус, также он — гражданин России.

"Россия и Беларусь, хоть и разные государства, но для многих их жителей, и для меня в том числе, — одна страна", — считает Носович.

Саму книгу "Почему Беларусь не Прибалтика" мне ещё предстоит прочитать, но обсуждение, происходившее на встрече в Кишиневе, хоть и отталкивалось от содержания авторского текста, но, тем не менее, вышло, судя по всему, далеко за его рамки. Потому что большая часть гостей была нашими соотечественниками, мыслящими, пытливо познающими современность людьми, которые хотели извлечь из выводов автора максимальный урок для своей страны.

© AFP 2018 / DIMITAR DILKOFF Поматросил и бросил: ЕС довел Болгарию до ручки – что ждет Молдову?

Но, как говорится, "сначала давайте начнем с начала". Итак, почему эта работа носит столь необычное название, куда включены и Прибалтика, и Беларусь? Настолько уж неочевиден факт, сформулированный в названии книги?

Итог визита белорусской делегации в Молдову: заключены восемь соглашений >>>

Думаю, что номинальной точкой отсчета для размышлений автора стало то, что у оба региона долгое время сосуществовали в одном политическом контексте, сперва в составе Российской империи, затем в качестве союзных республик СССР. Но большой страны не стало, и на ее северо-западных окраинах наметился крен в сторону объединенной Европы. Почему же в Прибалтике он доведён до своего логического завершения, объединения с ЕС, а Беларусь развернула свой вектор на 180 градусов, и к чему каждый из этих регионов пришел к нынешнему моменту — вот та тема, которую решил осветить Александр Носович в своей книге.

О чем говорили президенты Белоруссии и Молдовы в Кишиневе >>> © Photo: facebook / Rimvydas Alenskas /Gintarė Sabaliauskienė Борьба с Победой: Литва одной рукой дает, а другой забирает

Но общая судьба белорусов и балтийских народов, столь кардинально сегодня отличающихся по взглядам и самоощущению в геополитическом пространстве, началась, как известно, не с России, а с Великого княжества литовского, русского и жемойтского. И даже 100 лет назад, как отметил в беседе с корреспондентом Sputnik Александр Носович, белорусы и соседствовашие с ними балтийские народы не разделялись в общественном сознании. Это был один регион в общими доминантами развития. Недаром первое советское государство, созданное на этой территории после Октября, носило имя Литовско-Белорусской советской социалистической республики или, как ее сокращённо называли, Литбел.

"Но за последние 100 лет, как мы видим, ситуация поменялась. Белорусы в своей идентичности сохранили ориентир на общие с Россией принципы, заложенные изначально. А в странах Балтии все поменялось", — подчеркнул Носович.

По его словам, именно через былую общность бытия западные пропагандисты и их местные сателлиты среди белорусских радикальных националистов теперь пытаются доказать, что у Беларуси и Прибалтики и сегодня историческая судьба должна быть общей, а светлое будущее — только в единой семье европейских народов под эгидой Брюсселя.

© Photo : Личный архив Почему Латвия интересна "алкотуристам"

Белоруска, прожившая 17 лет с цыганами в Молдове: новая жизнь на родине >>>

"Западные адепты стремятся убедить белорусское общество в том, что Прибалтика находится сегодня на позитивном полюсе развития, а Беларусь — наоборот. Мол, Евросоюз, права человека, развитие — это практически синонимы, а нынешнее положение вещей в Беларуси — суть "совок", диктатура, произвол, тупик, и никого там не ждёт ничего хорошего. Правда, все это бесполезно — сегодня Беларусь и Россия ментально едины как никогда", — комментирует Носович.

Но что, спрашивает он, мы видим спустя более четверти века независимости бывших союзных республик?

"Мы видим, что балтийские страны вымирают, лучшая треть населения Литвы и Латвии покинула родину навсегда. Из Беларуси же люди не уезжают, хотя у них есть такая возможность. Официальный Минск сохранил для страны ее граждан, уберёг от развала и поднял экономику, развил машиностроение. Созданы свои информационные технологии", — сказал Носович.

Урекян: "униря" приведет к распаду Румынии >>>

Он напомнил и о том, что по Кишинёву, например, ездят белорусские троллейбусы, которые теперь уже наполовину собираются в Молдове, то есть, Беларусь не только растет производственно сама, но помогает развиваться другим странам.

"В этой книге я пытаюсь развеять мифы и стереотипы и показать, что такое настоящая победа и что такое неминуемое поражение, и почему с нашими странами все произошло именно так, а не иначе", — объясняет Носович.

По его мнению, Прибалтика, выбрав ЕС, проиграла. А Беларусь или, например, Армения, избравшие путь не разрушения, но сохранения всего хорошего, что у них было, и дальнейшего созидания, экономически и социально выиграли эту нелегкую битву молодых государств за выживание.

© Sputnik / Александр Натрускин Брюссель недоволен литовскими туалетами

"Думаю, что книга будет полезна и для Молдовы, которая находится примерно в том же положении, что и Беларусь в начале 90-х. А ситуация в вашей стране примерно такая же, что и в Прибалтике", — полагает Носович.

Журавлев: хорошо, что эстонцы признались, что занимаются пропагандой >>>

По словам автора, возможно, в Молдове стоило бы применить некоторые элементы белорусской модели развития, но для этого, уверен эксперт, нужна сильная воля руководства, кровно заинтересованного в процветании своей страны.

В первую очередь, следует отказаться от национализма в той его агрессивной форме, которая превалирует у ряда представителей интеллигенции. В этом случае здравый взгляд на вещи даст возможность привлечь необходимые ресурсы для развития промышленности, работы во благо граждан, чтобы они не уезжали за лучшей долей за рубеж. Ведь люди, уверен Носович, покидают родину только потому, что убедились — своему правительству они не нужны и неинтересны как специалисты в разных областях.

Автор считает, что в тех позитивных результатах, которых за последние почти 25 лет достигла Беларусь, — огромная заслуга Александра Лукашенко.

"Вообще, главное для любого лидера — не бояться всеми силами добиваться воплощения своих идей в жизнь. Причина результативности действий Лукашенко — в том, что он выполнял чаяния подавляющего большинства белорусов. А в период прозападной политики Ельцина он сильно рисковал, держа оборону на 360 градусов", — считает Носович.

Принимавший участие в презентации научный сотрудник Института философии Национальной Академии наук Республики Беларусь Алексей Дзермант подчеркнул, что белорусы имели один из самых высоких показателей "советскости", в хорошем смысле этого слова, в период СССР.

"И когда наша большая страна пала, мы не испугались и решили строить собственное государство без чьей-либо "помощи". Я понимаю, что в Молдове было хуже, чем в Беларуси образца 1994 года. У нас тоже были свои радикалы, но их оказалось меньше, и страна не раскололась надвое по геополитическому вектору", — отметил Дзермант.

Валерий Осталеп рассказал о потенциале унионистов >>>

Тут уже слово взял представитель научного сообщества Молдовы историк и политолог Сергей Назария.

"Мы допустили ужасное в сфере экономики, политики, образования. Поколение, которому сейчас 10 лет, если сравнивать его с предыдущим, — безграмотное абсолютно. Все наши злоключения привели к тому, что надеющихся на лучший исход событий в Молдове — все меньше и меньше среди ее населения. Многие политические и социально-экономические тенденции привели к деградации нашей страны", — констатировал Назария.

Смотрите фрагмент выступления Сергея Назарии на презентации книги "Почему Беларусь не Прибалтика".

Мнение участников встречи было единым в том, что результаты, достигнутые на социально-экономическом уровне в Беларуси, смогут стать хорошим "учебным пособием" и в Молдове. Особенно это отметили местные эксперты. На сегодняшний же день можно, отталкиваясь от названия книги Александра Носовича, сказать, что Молдова — и не Беларусь, где воля и чаяния граждан одержали победу над стремлениями внешних игроков, и не страны Балтии, которые уже стали членами Евросоюза и не только пользуются рядом преференций со стороны Брюсселя, но и утратили суверенитет многих стратегически важных для любого государства направлений.

Какой же путь выбрать?

Решать только нам!