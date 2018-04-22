Протесты в Армении: есть пострадавшие и задержанные

В результате разгона полицией демонстрантов в Ереване, несколько человек получили ранения и травмы. Сообщается о задержанных.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Полиция Армении разогнала демонстрацию протестного движения "Мой шаг", задержаны оппозиционные депутаты "Елк" Никол Пашинян и Сасун Микаелян. Во время разгона были применены светошумовые гранаты, передает Sputnik Армения.

Также сообщается о трех пострадавших на митинге. Их доставили в медицинский центр "Эребуни". Об этом журналистам заявил исполнительный директор медцентра Микаел Манукян.

"Три человека находятся у нас. Они получили легкие травмы, ничего серьезного нет", — сообщил Манукян.

Он добавил, что сейчас доставленные в медцентр граждане находятся под контролем врачей и проходят обследования.

В воскресенье начался разгон демонстрации после того, как оппозиция вновь вышла на улицы.

Ранее диалог между премьером Армении Сержом Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном фактически сорвался. На встрече с премьер-министром 22 апреля в гостинице Armenia Marriott Пашинян заявил, что находится здесь только с целью обсуждения отставки Сержа Саргсяна, а не ведения каких-то переговоров. Глава правительства назвал шантажом слова Пашиняна, отметив, что он и его сторонники не осознают всю опасность ситуации, и трагические события 1 марта 2008 года ничему не научили их.

В Ереване полицией задержаны несколько участников акции протеста>>>

Акции протеста против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституции, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.