Диалог премьера Армении и лидера оппозиции: к чему пришли стороны

Чем завершилась встреча между премьер-министром Армении и лидером оппозиции: какие заявления сделали стороны?

Диалог между премьер-министром Армении Сержем Саргсяном и лидером движения "Мой шаг" Николом Пашиняном фактически сорвался.

Пашинян заявил, что явился на встречу только с целью обсуждения отставки премьера, а не для того, чтобы вести переговоры.

На это глава правительства ответил, что фракция, набравшая 7-8% голосов избирателей на прошлых парламентских выборах, не имеет права говорить на языке ультиматумов.

"Это не переговоры, не диалог. Это шантаж и ультиматум", — заявил Саргсян. После этого он резко встал и покинул зал.