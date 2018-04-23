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Антониу Гутерреш. Архивное фото

Гутерреш: ООН не сможет решить все проблемы в Сирии

© AFP 2018 / Fredrik SANDBERG / TT News Agency
Политика
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Тема:
Ракетный удар США по Сирии (21)
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Генсек ООН Антониу Гутерреш, принявший участие в неформальной рабочей встрече с представителями стран-членов Совета Безопасности на юге Швеции, заявил, что ООН не в состоянии решить все проблемы Сирии.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН не в состоянии решить все проблемы Сирии. 

Ракеты американского производства
© AP Photo / U.S. Navy
У сирийских боевиков были обнаружены ракеты производства США

"В Сирии существует несколько разных армий, всевозможные ополчения, есть воюющие со всего мира, сталкиваются разные интересы, идет холодная война, имеются разногласия между шиитами и суннитами, имеются и другие разногласия между различными частями региона… очевидно, наивно полагать, что ООН может каким-либо магическим образом решить все эти проблемы, особенно когда Совбез так разобщен", — сказал политик, которого цитирует РИА Новости.

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Журналисты спросили генсека и о том, считает ли он удар США, Великобритании и Франции на прошлой неделе в Сирии правомерным ответом на атаку в городе Дума. Гутерреш ответил, что у ООН есть правила и они ясные, "но теперь важно не смотреть назад, а вперед". При этом генсек констатировал, что сегодня можно говорить о возвращении холодной войны, у которой, однако, есть пара отличий от прошлой. 

В Великобритании и США прошли протесты против ударов по Сирии
© Ruptly .
В Великобритании и США прошли протесты против ударов по Сирии

"Тогда существовал большой конфликт между США и Советским Союзом. Сейчас США и Россия не контролируют всех, что делали тогда. Многие страны сегодня очень активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие", — сказал генсек. По его словам, "во время холодной войны существовали функции для диалога, контроля и коммуникации для того, чтобы гарантировать, что если бы возник риск для конфронтации, то события не выходили бы за рамки контроля. Сейчас этих механизмов нет. Вот почему ситуация была опасной, и я рад, что все успокоилось", — сказал Гутерреш и выразил надежду, что возникшая ситуация не повторится. Генсек ООН считает, что в Совбезе сегодня имеется структурная проблема и что совет отражает мир, сложившийся после Второй мировой войны, а не существующий сегодня. Поэтому Гутерреш считает необходимым проведение реформ и в ООН, и в Совбезе. 

Мария Захарова
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке в Думе в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Тема:
Ракетный удар США по Сирии (21)

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Теги:
Антониу Гутерреш, Сирия, ООН, Политика
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