Будет ли введен в Армении режим ЧП - комментарий минобороны

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. В Армении ситуация накаляется.
Теперь уже и студенты армянских вузов вышли на улицы Еревана, чтобы участвовать в митингах.
В Ереване продолжаются протесты: собрались десятки тысяч человек>>>
Акции против избрания Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. С 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост председателя правительства.
Тем временем, министр обороны Армении Виген Саркисян прокомментировал возможность введения в стране режима ЧП. Глава оборонного ведомства рассчитывает, что властям страны не придется вводить режим чрезвычайного положения.
"Наше желание, и я уверен, желание всех наших соотечественников сводится к тому, чтобы необходимости в введении режима чрезвычайного положения не было: ни сейчас, ни в будущем", — сказал Виген Саркисян, которого цитирует Sputnik Армения. Министр добавил, что в законодательстве зафиксировано: такая необходимость может возникнуть.
По его словам, армянское законодательство четко регулирует процедуры вовлечения армии при подобных ситуациях.
"Это возможно исключительно при режиме чрезвычайного положения и для выполнения конкретных задач, в качестве силы для сохранения соответствующего режима", — сказал министр.
Напомним, что после неудавшихся переговоров премьер-министра Армении Сержа Саргсяна и лидера оппозиции Никола Пашиняна в воскресенье, 22 апреля, начался разгон демонстрации.
В ходе столкновения Пашинян, а также депутаты от возглавляемой им фракции "Елк" Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян были подвергнуты приводу. Спустя несколько часов Генпрокуратура сообщила об их задержании.