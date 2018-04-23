Будет ли введен в Армении режим ЧП - комментарий минобороны

Министр обороны прокомментировал возможность введения режима ЧП в Армении: законодательство этой страны четко регулирует процедуры вовлечения армии при подобных ситуациях.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. В Армении ситуация накаляется.

Теперь уже и студенты армянских вузов вышли на улицы Еревана, чтобы участвовать в митингах.

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Акции против избрания Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. С 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост председателя правительства.

Тем временем, министр обороны Армении Виген Саркисян прокомментировал возможность введения в стране режима ЧП. Глава оборонного ведомства рассчитывает, что властям страны не придется вводить режим чрезвычайного положения.

"Наше желание, и я уверен, желание всех наших соотечественников сводится к тому, чтобы необходимости в введении режима чрезвычайного положения не было: ни сейчас, ни в будущем", — сказал Виген Саркисян, которого цитирует Sputnik Армения. Министр добавил, что в законодательстве зафиксировано: такая необходимость может возникнуть.

По его словам, армянское законодательство четко регулирует процедуры вовлечения армии при подобных ситуациях.

© AP Photo / Alessandra Tarantino Молдавское зеркало: Ереван избежал еврокапкана, куда попался Кишинев

"Это возможно исключительно при режиме чрезвычайного положения и для выполнения конкретных задач, в качестве силы для сохранения соответствующего режима", — сказал министр.

Напомним, что после неудавшихся переговоров премьер-министра Армении Сержа Саргсяна и лидера оппозиции Никола Пашиняна в воскресенье, 22 апреля, начался разгон демонстрации.

В ходе столкновения Пашинян, а также депутаты от возглавляемой им фракции "Елк" Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян были подвергнуты приводу. Спустя несколько часов Генпрокуратура сообщила об их задержании.