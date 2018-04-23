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Британский парламент был обвинен в русофобии

© Sputnik / Alex McNaughton
Политика
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Высший законодательный орган Соединенного Королевства создал группу по защите от гибридных угроз.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Британский парламент, создавая группу по защите от гибридных угроз РФ, позволяет втягивать себя в русофобскую кампанию. Об этом заявил РИА Новости представитель посольства России в Лондоне.

"Мы слышали о решении создать новую координационную группу по России, которую возглавит глава парламентского комитета по международным делам Том Тугендхат и в состав которой войдут другие высокопоставленные члены парламента. Цель группы — координация усилий палаты общин по поиску ответа на российские "гибридные угрозы", — отметил он.

По словам дипломата, тот факт, что группа была создана на антироссийской основе, вызывает сожаление. Собеседник подчеркнул, что вместо того, чтобы искать пути для восстановления российско-британских отношений или, по крайней мере, сохранения каналов общения, парламент вновь позволяет втягивать себя в очередную русофобскую кампанию, запущенную консервативным правительством.

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Он отметил, что двусторонние отношения РФ и Великобритании "достигли новой низкой точки" после того, как правительство Соединенного Королевства обвинило Россию в отравлении работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 

"Политические контакты были заморожены по инициативе британской стороны. России угрожают новыми санкциями. "Киберугрозы, исходящие из России", вновь разыгрываются в политических целях. К сожалению, создание такой группы на откровенно неконструктивной антироссийской основе не приведет к изменению данной ситуации. Наоборот, это приведет к дальнейшему ухудшению наших отношений", — отметил представитель посольства РФ.

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Теги:
палата лордов, русофобия, российская дипломатия, противостояние, геополитика, санкции, парламент Велкиобритании, МИД России, Москва, Лондон, Великобритания, Россия, Политика
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