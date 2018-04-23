Назначен врио главы правительства Армении

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Члены правительства Армении на внеочередном заседании в понедельник утвердили временно исполняющим обязанности главы кабмина первого вице-премьера Карена Карапетяна, передает Sputnik Армения.

Такое решение принято после того, как Серж Саргсян объявил о своей отставке с должности премьера этой страны.

До превращения Армении в парламентскую республику Карапетян занимал пост премьера (сентябрь 2016 — 9 апреля 2018 года).

© Sputnik / Алексей Дружинин Премьер-министр Армении подал в отставку

После отставки премьер-министра парламентские фракции Армении в семидневный срок должны представить своих кандидатов на пост главы государства. Соответствующее положение зафиксировано в пункте 3 статьи 149 Конституции Армении.

Фракции имеют право выдвигать собственных кандидатов. Глава правительства избирается большинством голосов депутатов Национального Собрания.

Вторая часть той же статьи определяет, что в случае, если премьер не будет избран, через семь дней после голосования проводятся его новые выборы, в которых могут принимать участие кандидаты, обладающие поддержкой одной трети парламентариев. Если большинством голосов премьера не избирают, то Национальное Собрание распускается.

В случае отставки премьер-министра члены правительства продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Саргсян дважды избирался на пост президента в 2008 и 2013 годах. 17 апреля 2018 года Саргсян был избран главой правительства, после двух президентских сроков. В соответствии с новой конституцией страны, вступившей в силу 9 апреля, глава правительства сосредотачивает в руках реальную власть в стране.