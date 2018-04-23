МИД РФ: Россия готова к диалогу с США по Сирии

Контакты между Россией и США по сирийскому вопросу продолжаются – заявил замглавы внешнеполитического ведомства РФ.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Москва готова к диалогу с Вашингтоном по сирийскому вопросу, заявил в понедельник журналистам вице-министр иностранных дел России Михаил Богданов.

"Контакты продолжаются, в основном по линии наших военных ведомств, по поводу деконфликтинга. Мы, конечно, готовы к диалогу и обмену мнениями", — сказал Богданов.

© AFP 2018 / Fredrik SANDBERG / TT News Agency Гутерреш: ООН не сможет решить все проблемы в Сирии

Как уточнил замглавы МИД РФ, Москва исходит из того, что есть согласованные основы сирийского урегулирования —резолюция 2254 и 2401.

"Ради четкого выполнения этой резолюции, где содержатся очень важные принципы, уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, нужна общая, согласованная основа. Мы готовы взаимодействовать", — добавил Богданов.

Ранее замминистра уже заявлял, что контакты России и США по Сирии продолжаются на разных уровнях.