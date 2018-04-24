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Пентагон

СМИ: Пентагон занижает эффективность российской ПВО

© Sputnik / фонд РИА Новости
Политика
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Пентагон намеренно ставит под сомнение эффективность российских средств ПВО, вероятно чтобы отговорить Турцию от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Неожиданную версию относительно российского вооружения выдвинуло издание National Interest. Пентагон намеренно ставит под сомнение эффективность российских средств ПВО, вероятно, чтобы отговорить Турцию от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

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Издание напоминает утверждения американских военных чиновников о слабой эффективности сирийской ПВО российского производства во время удара США, Великобритании и Франции по Сирии.

"Если мы примем утверждение Пентагона о полной неэффективности российских ПВО, тогда зачем США вкладывает сотни миллиардов долларов в технологию "стелс"?… Какой в этом смысл, если российская ПВО… бесполезна?" — пишет издание, обращая внимание на то, что "даже китайцы широко используют копии установок Москвы".

По данным National Interest, США потратили более 45 миллиардов долларов на разработку малозаметного стратегического бомбардировщика Нортроп Б-2 "Спирит".

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Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 "Раптор" обошелся США в 67 миллиардов долларов. Стоимость программы по разработке семейства малозаметных истребителей-бомбардировщиков "Локхид-Мартин" F-35 "Молния II" — около 406 миллиардов, а разработка Нортроп Б-21 обойдется минимум в 56 миллиардов, отмечает РИА Новости.

"Вероятно, действия Пентагона направлены на то, чтобы отговорить Турцию от покупки российских С-400", — пишет издание.

Вместе с тем, National Interest уверено, что на предстоящий слушаниях комитета сената США по обороне и безопасности командующие из Пентагона вернутся к рассказам об угрозе С-300, С-400 и других российских средств ПВО, чтобы "оправдать свои программы и свои бюджеты". "Цикл начнется заново", — заключает издание.

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Теги:
вооружение, Пентагон, Политика
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