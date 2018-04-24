Лукашенко высказался о задачах "Восточного партнерства"

Президент Белоруссии в послании к парламенту рассказал о том, какой должна быть роль программы "Восточное партнерство".

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Программа Евросоюза "Восточное партнерство" не должна быть разделительной линией в Европе, а, напротив, призвана способствовать преодолению разногласий. Такого мнения придерживается президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет РИА Новости.

"Нам нужно максимально использовать конструктивный потенциал "Восточного партнерства". Оно должно быть нацелено на реализацию конкретных проектов, работать на преодоление разделительных линий. Никаких разделов здесь не должно быть между Востоком и Западом", — сказал Лукашенко.

© Sputnik / Miroslav Rotari Лукашенко рассказал, как Белоруссия может помочь Молдове

Белорусский лидер заявил, что Минск намерен поддерживать связи с теми странами, которые покинули СНГ или находятся на стадии выхода.

"Стремление Украины, Молдовы, Грузии к более глубокой интеграции с ЕС — не препятствие для нашего активного торгово-экономического сотрудничества", — подчеркнул Лукашенко.

Программа "Восточное партнерство" — политическая инициатива ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных стран — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдовы и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.