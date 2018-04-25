В Армении президент начинает консультации с политическими силами

Глава государства выражает сожаление по поводу срыва переговоров между Николом Пашиняном и Кареном Карапетяном.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян начинает консультации с политическими силами в стране для обсуждения путей выхода из сложившейся ситуации, сообщает Sputnik Армения.

Саркисян выразил сожаление, что запланированные переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном фактически сорвались.

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По его словам, сейчас крайне важен диалог между сторонами, и армянский народ как никогда нуждается в единстве и консолидации.

"Будучи обеспокоенным сложившейся обстановкой, с сегодняшнего дня начинаю обсуждения с парламентскими и внепарламентскими силами для поиска путей решения проблемы", — отмечается в заявлении президента.

Ранее, 24 апреля стало известно, что запланированные на среду переговоры Пашиняна и Карапетяна отменены. Пашинян предложил представителям власти — Карену Карапетяну, спикеру парламента Армении Ара Баблояну и руководителю парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграму Багдасаряну — формат переговоров "три на три".

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И.о. главы правительства, в свою очередь, назвал неприемлемыми такие условия и формат переговоров, отметив, что Пашинян пытается диктовать исключительно свои условия. Он заявил при этом, что обратится к президенту Армении с тем, чтобы он организовал встречу с привлечением парламентских и внепарламентских сил с целью обсуждения создавшейся внутриполитической ситуации и возможных путей развязки, в том числе вплоть до проведения внеочередных парламентских выборов.

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По мнению Пашиняна, на пост премьера должен быть назначен кандидат от народа, после этого должно быть сформировано временное правительство, а уже после этого могут быть проведены внеочередные парламентские выборы. Власти, в свою очередь, настаивают на проведении внеочередных выборов без ухода РПА.