Американские СМИ порочат высланных из США российских дипломатов

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Посол России в США Анатолий Антонов считает, что американские СМИ "порочат российских дипломатов", отмечает РИА Новости.

"Видимо, для того, чтобы отвлечь международную общественность от произвола, который все наблюдали в Сиэтле, сегодня вдруг вспыхнула какая-то истерия в СМИ США, когда стали порочить российских дипломатов, которые были изгнаны с территории США", — сказал Антонов.

По словам посла, "это люди, которые отдавали все свои силы для укрепления российско-американских отношений".

"Что же это за шпионы? Это люди, которые отвечали за культурные связи между РФ и США. Это люди, которые занимались торгово-экономическим сотрудничеством, которые способствовали нашему взаимодействию в космосе. Ну, и наконец, это даже молодые ребята, дипломаты, которые работали в секретариате посла, отвечали за протокольную работу", — добавил дипломат.

Антонов заявил, что западные СМИ "безапелляционно обвиняют нас в этой трагедии, которая произошла в Лондоне, когда два российских гражданина были отравлены".

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"Если вы помните, всегда говорили, что "с высокой долей вероятности к этому причастна Россия". Сегодня, я посмотрел все репортажи, слово "высокая доля вероятности" исчезло из уст и со страниц американской печати. Сегодня однозначно говорят, что это сделала Россия, и сегодня пробрасывают непристойную мысль о том, что российские дипломаты могут быть вовлечены в подобного рода действия на территории США", — сказал российский посол.

© RIA Novosti . Список стран, выславших дипломатов РФ

"Это очень недружественный, провокационный шаг, и мне хочется надеяться, что все-таки здравый смысл возобладает, мы вернёмся к нормальным отношениям, потому что перед нами стоят серьёзнейшие проблемы в области двустороннего взаимодействия, в области укрепления региональной и глобальной безопасности", — продолжил он.

Глава дипмиссии также рассказал, что провел на прошлой неделе несколько встреч в Белом доме и в госдепартаменте. "Я вышел с определенной долей надежды на лучшее, на то, что настанет время, когда нормализуются российско-американские отношения", — сказал Антонов.