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Berlin Bundestag

Кусая локти: экономика ФРГ под угрозой из-за антироссийских санкций США

CC BY-SA 2.0 / Fred PO / Berlin Bundestag
Политика
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Антироссийские санкции США угрожают немецкой экономике, заявили в Берлине.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Новые антироссийские санкции США потенциально могут создать проблемы для германской экономики. Об этом заявил журналистам высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ, слова которого цитирует РИА Новости.

"Хочу упомянуть еще один пункт — российские санкции. Последние санкции, введенные США, проблематичны. Знаете, они пока не создали проблем нашей экономике, но потенциально они могут создать большие проблемы. Они ведут к серьезным потерям, потому что мы, в принципе, связаны с этими российскими олигархами и этими компаниями", — сказал источник.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 27 апреля посетит Вашингтон, где проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

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Как отмечали в Российско-германской внешнеторговой палате, потери немецких компаний в России из-за американских санкций могут достигнуть полутора миллиардов евро.

Санкции Вашингтона

В начале апреля США ввели новые ограничения против России. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

Как заявили в американской администрации, эти меры не связаны с конкретными событиями, а стали ответом "на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".

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Теги:
экономика германии, антироссийские санкции, убытки, ущерб, президент США Дональд Трамп, Канцлер Германии Ангела Меркель, Владимир Путин, ФРГ, Берлин, Германия, Москва, Россия, Политика
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