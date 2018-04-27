Президент Южной Кореи предложил лидеру КНДР соединить железные дороги

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи, отмечает РИА Новости.

На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Как ожидается, главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

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"Если соединить железные дороги (КНДР и Южной Кореи — ред.), можно будет пустить скоростные поезда", — привел слова Мун Чжэ Ина представитель президента Южной Кореи на брифинге после утреннего раунда переговоров.