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Химическая атака в сирийском городе Дума

Жители Думы рассказали, как была инсценирована химатака

© REUTERS /
Политика
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Пыль и дым от бомбардировок были истинными причинами проблем с дыханием у жителей сирийской Думы, а не химическая атака, о которой заявили "Белые каски".

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Врачи, работавшие в сирийской больнице, рассказали на брифинге в ОЗХО, как на самом деле была инсценирована химическая атака в сирийском городе Дума. 

Антониу Гутерреш. Архивное фото
© AFP 2018 / Fredrik SANDBERG / TT News Agency
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Брифинг был организован постоянными представительствами России и Сирии, отмечает РИА Новости. 

Участие во встрече принимали 17 человек, ставших свидетелями событий в Думе. Среди них — семья с тремя детьми, средний 11-летний мальчик Хасан Диаб, который был запечатлён на видео с места предполагаемой химатаки, а потом рассказал, как развивались события.

На официальный брифинг, закрытый для прессы, пришли, по словам постпреда РФ при ОЗХО Александра Шульгина, "десятки делегаций стран-членов Исполсовета ОЗХО, задавали много вопросов".

"Откровенно скажу — западных партнёров на брифинге как таковых не было. Ни французов, ни американцев, ни англичан. Кроме того, они сделали все возможное, американский постпред здесь костьми ложился, для того, чтобы отговорить других своих союзников от участия в этом брифинге", — сказал он.

Дипломат объяснил это тем, что "они боятся посмотреть правде в глаза, боятся видеть маленького Хасана, который разоблачит их ложь".

Восточная Гута - пригород Дамаска
© Sputnik / Mikhail Alaeddin
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После брифинга Хасан и его земляки приехали в отель Crowne Plaza неподалёку от штаб-квартиры ОЗХО, чтобы рассказать журналистам о том, что видели. Сотрудников прессы набралось больше двух десятков — как российских СМИ, так и зарубежных.

Маленького худого мальчишку вместе с папой Омаром посадили в президиум в зале гостиницы.

ЧТО РАССКАЗАЛ ХАСАН

"Я хочу рассказать о правде, которая есть. Мать Хасана и мои дети живут в подвале. Они услышали крик: "Идите в больницу!" и пошли туда. По дороге они видели пожар и дым. В больницу они добрались через тоннель. Чужие люди забрали моих детей и отвели в отделение скорой помощи и стали поливать их водой. Нам ничего сначала не объяснили. А потом узнали, что это была ложь. Никаких симптомов отравления мы не видели, вся семья в хорошем состоянии", — рассказал отец ребёнка.

Российские военные обнаружили в сирийском городе Дума химлабораторию боевиков
© Ruptly .
Российские военные обнаружили в сирийской Думе химлабораторию боевиков

Сам мальчик тоже поделился впечатлениями о событиях 7 апреля. "Я не знаю зачем, но в больнице меня начали поливать водой, а потом увели в другое место", — сказал он.

ДИАГНОЗЫ ВРАЧЕЙ

Рядом с семьей Диаб сидели врачи и сотрудники больницы Думы. Например, Ахмад Хашуа, который работает администратором в госпитале и отвечает за вопросы логистики.

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"Я уже около месяца к тому времени жил в госпитале. Около 7 вечера я был у входа в отделение скорой помощи. Зашёл человек с ребенком и стал кричать про химоружие. После того, как он зашёл и стал кричать, началась неразбериха, люди запаниковали. Честно вам говорю, у людей были проблемы с дыханием, но такие люди поступали весь день. Мы увидели, что крик про химоружие был нужен для того, чтобы создать панику", — пояснил он.

Его коллега-реаниматолог объяснил, почему поступавшие пациенты страдали от проблем с дыханием.

"В тот день я был в отделении неотложной помощи, принимал больных и пострадавших. К нам стали поступать больные с признаками удушья — около 15 человек. Они надышались дымом и пылью, никаких других симптомов не было. Это произошло в результате бомбардировки близлежащих зданий", — заявил он.

Врач подчеркнул, что "симптомы удушья были средние и легкие". Все поступившие пациенты получили соответствующее лечение — уколы гидрокортизона, кислородные маски.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Sputnik / Valeri Melnikov
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"Часть больных в тот же день покинула госпиталь. Ни одного смертельного случая зафиксировано не было. Детям и взрослым не понадобилось комплексных обследований и долгого лечения", — добавил ещё один врач скорой помощи по имени Хасан Аюн.

ВЫВОДЫ ВОЕННЫХ

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова, российские специалисты провели тщательный анализ информации о возможной химатаке.

"Выявлен ряд обстоятельств, ставивших под сомнение так называемые доказательства", — сказал он.

Среди нестыковок — уцелевшие баллоны с газом, который якобы упал с большой высоты на бетонное основание, свидетельства баллистической экспертизы, и даже "нетронутая мелкая посуда и предметы интерьера в квартире" в маленькой комнате, куда якобы с воздуха был сброшен более чем 100-килограммовый газовый баллон.

"Сфабрикованную картинку дополняют найденные перчатки для покраски волос со следами краски с баллона. Опрос хозяина квартиры показал, что в указанное время в ней никто не находился, раненых и погибших нет", — добавил Кириллов.

Он рассказал, что куры, которых разводит сосед в квартире этажом ниже той, где был найден баллон, "благополучно пережили так называемую химатаку".

Российские военные проверили сирийский город Дума после сообщений о химической атаке
© Ruptly .
Российские военные проверили город Дума после сообщений о химатаке

Также российским специалистам удалось обнаружить в Думе заминированную химическую лабораторию и склад химикатов, "предположительно использовавшихся террористами для изготовления отравляющих веществ".

"Обращает на себя внимание отсутствие пострадавших и, тем более, погибших при так называемой химатаке. Нет ни одного свидетеля, подтверждающего факт применения отравляющих веществ", — подчеркнул генерал-майор.

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Тем не менее, некоторым присутствовавшим западным журналистам все приведённые факты, сопровождаемые видеокадрами и фотографиями, не показались убедительными. Они даже задавали сирийцам вопрос о том, "что им пообещали за приезд в Гаагу". Однако медики из Думы уверенно говорили, что приехали за тем, чтобы рассказать правду.

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Теги:
инсценировка, химическая атака, Дума, Сирия, Общество
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