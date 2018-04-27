Историческая встреча: известны темы переговоров глав КНДР и Южной Кореи

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Лидеры КНДР и Южной Кореи встретились на демаркационной линии. Ким Чен Ын перешел через разделяющую страны черту, став первым главой КНДР, который оказался на южной стороне, отмечает РИА Новости.

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Вопросы избавления Корейского полуострова от ядерного оружия, построения мира и улучшения отношений между КНДР и Южной Кореей вошли в повестку дня их саммита в пятницу на утреннем раунде, подтвердил журналистам официальный представитель сеульской администрации.

"Оба лидера на этих переговорах провели искренний диалог о денуклеаризации Корейского полуострова, построения длительного мира и направлениях развития отношений между Югом и Севером", — сказал представитель.

На прошлой неделе Ким Чен Ын заявил, что КНДР замораживает с 21 апреля проведение ядерных и ракетных тестов.

Пхеньян, помимо этого, отказался от применения ядерного оружия, если для него не будет ядерной угрозы.