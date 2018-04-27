Президент Румынии потребовал отставки премьера Виорики Дэнчилэ

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал в пятницу отставки премьер-министра страны Виорики Дэнчилэ. По его мнению, она не справляется с этой должностью, отмечает Sputnik.md.

Заявление было сделано вскоре после того, как Дэнчилэ отменила предстоящую встречу с президентом, которая должна была состояться во Дворце Котрочень.

"Должна была быть встреча с госпожой Дэнчилой. Но она не состоялась. Она должна была быть на тему конфликта между правительством и Национальным банком Румынии", — отметил Йоханнис.

© AP Photo / Olivier Matthys Президент Румынии не поддержал идею о переносе посольства страны в Иерусалим

По его словам, главное качество Национального банка Румынии — его независимость от правительства и других ведомств, а социал-демократическая партия ставит под вопрос эту независимость.

"Я отказываюсь от доверия к госпоже Дэнчилэ. 29 января она вступила в должность. Прошло три месяца, после чего я могу сделать вывод — она не справляется с должностью премьер-министра Румынии и тем самым делает правительство уязвимым. Вот почему я публично требуют отставки госпожи Дэнчилэ с этого поста", — заключил Йоханнис.