КНДР и Южная Корея сблизились во взглядах

Лидеры Северной и Южной Кореи встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым главой северокорейского государства, который оказался на южной стороне от линии, разделяющей Корейский полуостров уже 65 лет.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Юг и Север Кореи в ближайшее время начнут переговоры во всех областях на разных уровнях, в том числе на высоком, говорится в совместной декларации по итогам саммита лидеров КНДР и Южной Кореи.

"Юг и Север решили созвать в кратчайшие сроки переговоры в каждой области, в том числе на высоком уровне, и принять активные меры для решения вопросов, по которым достигнута договоренность на саммите", — говорится в декларации переговоров на высшем уровне в Пханмуджоме.

Также стороны отметили, что примут меры для поддержки международных усилий "по денуклеаризации Корейского полуострова". Северная и Южная Кореи намерены улучшить межгосударственные отношения.

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"Север и Юг будут добиваться полного и всеобъемлющего улучшения и развития отношений и тем самым приближать будущее совместное процветание и воссоединение", — говорится в тоже же декларации.

На саммите прозвучало, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит КНДР осенью нынешнего года.

Россия приветствует результаты прошедшего в пятницу саммита КНДР и Южной Кореи и готова выступить гарантом дальнейших переговоров для того, чтобы они увенчались реальными результатами.

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Как рассказал российским журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимр Путин неоднократно подчеркивал, что жизнеспособное, устойчивое урегулирование ситуации на Корейском полуострове может основываться только на прямом диалоге сторон.

"И вот сегодня мы видим, что этот прямой диалог состоялся, он имеет определенные перспективы. Мы в данном случае весьма позитивно оцениваем сам факт встречи лидеров двух Корей и те итоги переговоров, которые были ими оглашены", — отметил Песков.

Лидеры двух Корей Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились на демаркационной линии. Они поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями. После чего Ким Чен Ын перешел через разделяющую страны линию, став первым главой КНДР, который оказался на южной стороне. В пятницу в Южной Корее проходит саммит, в работе которого участвуют представители Сеула и Пхеньяна.