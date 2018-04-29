Захарова заявила, что у России есть новости по "делу Скрипалей"

Представитель главного внешнеполитического ведомства России Мария Захарова высказалась по поводу "дела Скрипалей": о чем она рассказала?

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. У России есть, о чем рассказать по "делу Скрипалей". Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова на передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1".

"Безусловно, Следственный комитет РФ, российское посольство в Великобритании, МИД будут вас радовать новостями с "фронта". У нас есть, о чем рассказать", — сказала Захарова, которую цитирует РИА Новости.

Лондон до сих пор не озвучил точный диагноз Скрипалей>>>

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

"Дело Скрипалей" и удары по Сирии

Также Захарова отметила, что "дело Скрипалей" было нужно, чтобы оправдать нанесение США и Великобританией ударов по Сирии. По мнению представителя российского МИД, теперь инцидент в Солсбери отошел на второй план.

© Sputnik / Алексей Филиппов Скрипалей могли намеренно ввести в искусственную кому - документ

"Мы говорили, как только начиналось "дело Скрипалей"… что все увязано с Сирией. Удар-то по Сирии нанесен. "Отлично". Уже на данном этапе эта тема себя, видимо, (оправдала)… сыграла ставка, на которую рассчитывали. Видимо, она себя оправдала", — заявила Захарова, добавив, что с тех пор интерес британской прессы к "делу Скрипалей" практически сошел на нет.

По ее словам, никаких доказательств применения химического оружия в Сирии у Великобритании не было.

США и их союзники — Британия и Франция — нанесли 14 апреля ракетный удар по Сирии, назвав это ответной реакцией на якобы имевшей место химатаку сирийской армии на город Дума в Восточной Гуте. Генштаб ВС России еще в марте предупредил о готовящейся боевиками провокации с инсценировкой применения химоружия. МИД России также заявил, что цель информационных вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.