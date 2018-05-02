В Ереване протестующие перекрыли машинами входы в ряд министерств

Полицейские в Ереване пытаются разблокировать входы в министерства, перекрытые протестующими.

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. В Армении продолжаются акции протеста. Пикетчики перекрывают центральные улицы Еревана, мосты, междугородние дороги. Заместитель начальника полиции Армении Валерий Осипян пытается уговорить демонстрантов разблокировать входы в ряд министерств. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Армения с места событий.

"Это уже лишнее, они закрывают входы зданий министерств машинами, а тут нет дороги для машин. Мы уже получили звонки с жалобами из министерств", — сказал Осипян.

На данный момент демонстранты устроили сидячую акцию у зданий министерств, к ним присоединился адвокат Николай Багдасарян. Полицейские пытаются их оттащить.

Сторонники лидера протестного движения в Армении, главы парламентской фракции "Елк" Никола Пашиняна перешли к тотальной блокировке улиц: перекрываются все возможные, а также обходные пути. Закрываются центральные трассы, ведущие в Ереван, а также перекрыта дорога в международный аэропорт "Звартноц".

Накануне лидер протестного движения в Армении, глава парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян призвал граждан Армении заблокировать работу армянских аэропортов", перекрыть все улицы и объявить тотальную рабочую и студенческую забастовку.

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Его призыв стал ответом на провал избрания на пост премьер-министра в результате голосования "против" Республиканской партии Армении (РПА).

На данный момент перекрыты все основные дороги в городе, не работает метро, железная дорога. Город практически полностью парализован.

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