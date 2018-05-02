"Горячие" деньги: эксперты заявили о росте военных расходов в мире

Военные расходы в мире, по данным за 2017 год, составили 1,7 триллиона долларов, что на 1,1% выше показателей предыдущего года.

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) опубликовал данные, согласно которым расходы на вооружение и оборону ведущих стран мира за 2017 год выросли на 1,1 процента, составив 1 триллион 700 миллиардов долларов, отмечает РИА Новости.

Названные данные по глобальным расходам эксперты считают одними из самых высоких за период после окончания холодной войны. В СИПРИ поясняют, что последовательный рост расходов наблюдался с 1999 по 2011 год. Практически без изменений военные затраты были с 2012 по 2016 год и незначительный их рост отмечен в 2017 году.

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По подсчетам СИПРИ, военные расходы в целом составили 2,2 процента от мирового ВВП, что в среднем эквивалентно 230 долларам на человека. Для сравнения эксперты поясняют, что эта доля была довольно высокой в 1992 году — 3,3 процента. Она снизилась до 2,1процента в 2014-м.

Рейтинг СИПРИ

Страной с самыми высокими ежегодными военными расходами остаются США. Их часть в мировых расходах составила за прошедший год 35 процентов.

На втором месте Китай, на долю которого в списке 15 стран с высокими военными расходами, по приблизительным оценкам СИПРИ, приходится 13 процентов. С третьего на четвертое место опустилась Россия (3,8 процента), уступив место Саудовской Аравии (4 процента). Пятое место отдано Индии (3,7 процента). На всю эту пятерку приходится около 60 процентов от общих глобальных военных трат.

Согласно оценкам СИПРИ, четыре из 15 стран с крупными затратами на военную сферу находятся в Западной Европе — Франция (шестое место), Великобритания (седьмое), Германия (девятое) и Италия (12-е). Их совместная доля в мировых затратах составляет 10 процентов. В 2008 году она составляла 15 процентов.

В России расходы упали

По данным СИПРИ, военные расходы России впервые после 1998 года сократились на 20 процентов и составили 66,3 миллиарда долларов. Согласно докладу, это снижение означает, что доля военных расходов в российском ВВП сократилась до 4,3 процента в 2017 году с 5,5 процента в 2016-м. Вместе с этим в СИПРИ считают, что место военных расходов в ВВП страны продолжает оставаться заметным, если сравнивать с любой другой европейской страной за период после 2011 года.

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В докладе отмечается, что рост военных расходов отмечен в 2017 году в странах Центральной (на 12 процентов) и Западной Европы (на 1,7 процента). Общие военные расходы 29 стран НАТО составили в 2017 году 900 миллиардов долларов, что в доле мировых расходов составляет 52 процента, значится в докладе.

Китай лидирует в Азии и Океании

В СИПРИ отмечают, что рост расходов продолжается в странах Азии и Океании и что этот процесс наблюдается последние 29 лет. Заметными для региона эксперты называют военные расходы Китая, увеличившего их в 2017 году на 5,6 процента (228 миллиардов долларов). Доля страны в глобальных затратах выросла, по оценкам СИПРИ, с 5,8 процента в 2008 году до 13 процентов в 2017-м.

"Напряженность между Китаем и многими его соседями продолжает стимулировать рост военных расходов в Азии", — сказал исследователь СИПРИ Симон Веземан, комментируя данные.

Военные расходы на Ближнем Востоке, по имеющимся у СИПРИ данным, выросли в прошлом году на 6,2 процента по сравнению с предыдущим 2016 годом, и лидером региона по этим затратам эксперты назвали Саудовскую Аравию (рост расходов на 9,2 процента). Несмотря на низкие цены на нефть, аналитики отмечают рост военных расходов в Иране и Ираке.

В связи с публикацией материалов в СИПРИ замечают, что под военными расходами имеются в виду государственные траты на военные силы и мероприятия, включая зарплату, выплаты, эксплуатационные расходы, закупки оружия и оборудования, военное строительство, научные исследования и разработки, административные расходы и так далее.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира был основан в 1966 году. СИПРИ — независимый аналитический центр, исследующий конфликты, вооружения, контроль над вооружением и разоружением.