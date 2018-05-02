Протестующие заблокировали здание мэрии Гюмри: в чем причины

У здания мэрии второго по величине города Армении — Гюмри — протестующие начали сидячую забастовку.

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. По данным армянских СМИ, демонстранты требуют от мэра города Самвела Баласаняна присоединиться к акциям протеста. Из сообщений масс-медиа Армении следует, что активисты также окружили в Гюмри здания администрации Ширакской области и налоговой инспекции.

Как сообщает Sputnik Армения, помимо этого, демонстранты перекрыли дорогу Гюмри — Бавра.

Ситуация в Ереване

С утра среды сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна блокируют по всей республике дороги, автотрассы и мосты. В Ереване перекрыты центральные улицы и путь в аэропорт Звартноц. Автомобильное движение практически прекращено, также нарушена работа метрополитена.

© Sputnik / Miroslav Rotari Егиазарян: Армения доказала реальность многовекторного развития

Накануне Пашинян призвал сторонников провести 2 мая тотальную акцию гражданского неповиновения.

Во вторник оппозиционер не смог набрать необходимое количество голосов в Национальном собрании (парламенте) Армении на выборах премьер-министра.

За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.