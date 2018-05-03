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Дональд Трамп

Деньги для порнозвезды: как Трамп заплатил за интимное молчание

© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Политика
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В качестве "откупных" за молчание и сохранение пикантной тайны президент США Дональд Трамп передал своему адвокату порядка 130 тысяч долларов, чтобы он передал их известной порнозвезде.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Президент США Дональд Трамп возместил своему адвокату Майклу Коэну 130 тысяч долларов, которые тот заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) за молчание о ее связи с президентом. Об этом заявил в эфире одного из американских телеканалов бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, недавно присоединившийся к команде юристов Трампа.

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Во время выступления в эфире Джулиани заявил, что средства были направлены Клиффорд "через юридическую фирму, и президент возместил их", отмечает РИА Новости.

На вопрос, знал ли Трамп об этой договоренности, Джулиани ответил: "Он не знал подробностей этого, насколько мне известно. Но он знал об общей договоренности, что Майкл позаботится о таких вещах, как, например, я позаботился бы о том же для моих клиентов. Я не обременяю их каждым отдельным аспектом. Это занятые люди", — сказал Джулиани.

Ранее сообщалось, что отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году. Порноактриса сначала опровергла сообщения о своей связи с Трампом.

Republican presidential candidate Donald Trump speaks during a campaign rally
© AP Photo / Charlie Neibergall
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Однако затем стало известно, что Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трампом у нее была в 2006-2007 годах.

Ранее одно из американских изданий написало, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. Позже в Белом доме эту информацию опровергли. В свою очередь, Коэн заявил, что заплатил Клиффорд, не сообщив, с какой целью был сделан платеж. В апреле текущего года ФБР провело обыск офиса и гостиничного номера адвоката и конфисковало ряд документов.

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Теги:
порнозвезда, доллары США, молчание, тайна, деньги, президент США Дональд Трамп, Вашингтон, США, Примечательные факты
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