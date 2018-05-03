Молдове могут усложнить безвиз: ЕС меняет правила въезда в Шенгензону

Европейский союз намерен ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону для жителей стран, на которые распространяется безвизовый режим.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Европа всерьез задумалась о том, чтобы защитить свои границы. Европейский союз планирует ужесточить правила въезда в Шенген для жителей стран, с которыми действует безвизовый режим.

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Если изменения, одобренные послами стран ЕС, вступят в силу, гражданам Молдовы, а также Украины, Грузии и Великобритании придётся заранее заполнять анкету и платить взнос, отмечает телеканал RT.

Фактически решение возвращает визовый режим

Гражданам Молдовы, Украины, Грузии и Великобритании станет сложнее попасть на территорию стран Шенгенского соглашения. Послы стран ЕС одобрили новую Систему авторизации въезда в Европу (ETIAS) для граждан третьих стран, которые пользуются безвизовым режимом. Новые правила касаются только тех стран, с которыми ЕС подписал договор о безвизовом режиме.

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Сейчас для въезда на территорию ЕС, например, необходимо показать офицеру на границе биометрический паспорт, а также обратный билет, бронь номера в отеле, страховку и документ о наличии денег на расходы. Такие же правила действуют для граждан Грузии и Украины. После вступления в силу новых правил процедура будет усложнена.

Минимум за четыре дня до даты поездки все, кто собирается пересечь границу со странами ЕС, должны будут заполнить заявку на сайте и уплатить 7 евро сбора. Данные паспорта сверят с базой данных ЕС и Интерпола, и только после этого будет выдано разрешение на въезд.

Планируется, что новшество будет действовать три года или до окончания срока действия заграничного паспорта.

В случае необходимости время проверки может затянуться: проверяющие могут запросить дополнительную информацию или пригласить на собеседование. Новые правила будут введены после того, как их одобрят Европарламент и Совет ЕС. Планируется, что сначала новая система начнёт работать в аэропортах и морских портах, а через три года — на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска.

Когда туризм совсем не туризм…

Это совершенно логичное действие представителей ЕС после того, как они увидели, как действует безвизовый режим, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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"Существует целый ряд проблем, особенно с теми людьми, которые выезжают якобы в туристических целях, а потом остаются работать на территории Европейского союза. Если для таких стран, как Польша, это является своеобразным преимуществом, потому что они за счёт мигрантов наращивают свою экономику, то в других странах, преимущественно Западной и Центральной Европы, подобные механизмы негативно сказываются на социальной и криминогенной ситуации в государстве. Это совершенно логичное решение европейских партнёров, которое позволит тщательнее фильтровать потоки мигрантов", — отметил эксперт.