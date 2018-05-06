Макрон желает "исторического диалога" с Путиным

Президент Эммануэль Макрон обвинял российские СМИ в пропаганде и вмешательстве в выборы во Франции.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы "исторического и стратегического диалога" с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

Макрон пояснил, что намерен в результате диалога "не дать России замкнуться в себе самой", также президент Франции выразил надежду и желание "состыковать Россию с Европой".

"Владимир Путин мечтает вернуть России ее величие. Для меня Россия — часть Европы, пусть даже Россия почти никогда не знала той демократии, в которой мы живем", — сказал президент Франции.

© AFP 2018 / Daniel MIHAILESCU Когда чужая жена - "вкусная": новый курьез с президентом Макроном

При этом Макрон отметил, что будет оставаться непреклонным по вопросам вмешательства в дела страны.

За последние два года ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также Макрона, неоднократно обвиняли российские СМИ в пропаганде и вмешательстве в выборы в США и Франции, однако, не приводили при этом никаких доказательств.

Официальные российские представители считают такие заявления голословными.