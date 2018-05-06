Турция примет ответные меры против США при их отказе от поставок F-35

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Турция пригрозила ответными мерами США, если Вашингтон заблокируют поставки Анкаре истребителей F-35, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

© Sputnik / Виталий Белоусов МИД России заявил, что с ответом на санкции США затягивать не будут

Ранее власти США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала".

Как заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, покупка Анкарой зенитно-ракетных комплексов С-400 у России может негативно повлиять на поставку в Турцию американских истребителей пятого поколения F-35, отмечает РИА Новости.

Кроме того, группа сенаторов, среди которых республиканцы и демократы, хотят заблокировать поставки Турции F-35 из-за заключения в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

"На следующей неделе я поеду с визитом в США. Речь пойдет о том, что отмена продажи F-35 неприемлема, а если это произойдет, то они (США) получат от Турции соответствующий ответ", — заявил Чавушоглу.