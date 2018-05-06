Трампу заранее отказали в приглашении на похороны Маккейна

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Родственники американского сенатора Джона Маккейна, который болен раком мозга, уведомили администрацию президента США, что не хотят видеть Дональда Трампа на похоронах политика, пишет РИА Новости.
Маккейна переизбрали в 2016 году в сенат на шестой по счету шестилетний срок.
В 2017 году ему был поставлен диагноз "глиобластома".
Ранее он признался, что не будет переизбираться на новый срок из-за болезни.
Родственники Маккейна хотели бы видеть на его похоронах вице-президента США Майка Пенса, а не американского президента. Данное решение объясняется "шаткими отношениями" между главой Белого дома и сенатором.
Родные сенатора собираются провести траурную службу в Кафедральном соборе американской столицы.
Маккейн избирался от штата Аризона, в котором он сейчас проходит лечение. В 2008 году он баллотировался на пост президента США от Республиканской партии, но проиграл Бараку Обаме.
Маккейн известен как критик Трампа, неоднократно расходившийся с президентом во мнениях.