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Сенатор США Д. Маккейн

Трампу заранее отказали в приглашении на похороны Маккейна

© Sputnik / Денис Петров
Политика
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Родственники Джона Маккейна заранее предупредили Дональда Трампа о нежелании видеть его на похоронах сенатора.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Родственники американского сенатора Джона Маккейна, который болен раком мозга, уведомили администрацию президента США, что не хотят видеть Дональда Трампа на похоронах политика, пишет РИА Новости. 

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Маккейна переизбрали в 2016 году в сенат на шестой по счету шестилетний срок.

В 2017 году ему был поставлен диагноз "глиобластома".

Ранее он признался, что не будет переизбираться на новый срок из-за болезни.

Родственники Маккейна хотели бы видеть на его похоронах вице-президента США Майка Пенса, а не американского президента. Данное решение объясняется "шаткими отношениями" между главой Белого дома и сенатором.

Родные сенатора собираются провести траурную службу в Кафедральном соборе американской столицы.

Маккейн избирался от штата Аризона, в котором он сейчас проходит лечение. В 2008 году он баллотировался на пост президента США от Республиканской партии, но проиграл Бараку Обаме.

Маккейн известен как критик Трампа, неоднократно расходившийся с президентом во мнениях.

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Теги:
Маккейн, Дональд Трамп, США, Политика
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