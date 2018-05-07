Феномен Путина на Западе: что показал международный соцопрос

Более трети итальянцев (38%), французов и немцев (по 34%) считают Владимира Путина самым сильным лидером в мире.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. В общей сложности треть жителей ряда стран Старой Европы и США считают, что президент России Владимир Путин — самый сильный лидер в мире. Таковы данные недавно состоявшегося социологического опроса.

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В пользу Путина высказались 34 % опрошенных во Франции, столько же в Германии, 38 % в Италии, 26 % в Великобритании и 23 % в США.

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На втором месте по результатам опроса — президент США Дональд Трамп. Далее в порядке убывания следуют председатель Компартии Китая Си Цзиньпин, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Последняя набрала 7% на родном Альбионе, 5% в Штатах и по 1% в остальных страна-участницах опроса.

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Опрос был проведен для Sputniknews с 22 по 27 марта 2018 года во Франции, Германии, Италии, Великобритании и США старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop. В опросе приняли участие 5 029 респондентов в возрасте старше 18 лет из Франции (1 004), Германии (1 015), Италии (1 009), Великобритании (1 001) и США (1000). Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

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