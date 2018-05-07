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Президент РФ В. Путин на саммите АТЭС, архивное фото

Политолог: на Западе растёт спрос на харизматичных лидеров

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Высокий уровень популярности Путина на Западе объясняется как личными качествами президента России, так и огромным недостатком в Европе и США достойных людей в политике, считает эксперт Александр Носович.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Российский политолог Александр Носович, комментируя столь высокий уровень популярности президента Владимира Путина, отметил, что на Западе растёт спрос на харизматичных лидеров. 

Более трети итальянцев (38%), французов и немцев (по 34%) считают Владимира Путина самым сильным лидером в мире на настоящий момент; так же думают 26% британцев и 23% американцев. Дональда Трампа самым сильным лидером считают 43% американцев и треть британцев (33%), об этом свидетельствуют данные соцопроса Sputniknews, который провела компания IFop.

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"В результате европейцы и американцы сегодня элементарно истосковались на настоящим личностям масштаба Бисмарка, Черчилля или Шарля де Голля. Президент России Владимир Путин представляется им дошедшим из прошлого образцом такого выдающегося деятеля. Неслучайно Дональд Трамп во время избирательной кампании называл Путина великим человеком, сильным лидером и т.д. Трамп чувствовал, что у его электората эти слова востребованы", — объяснил феномен Путина в беседе с корреспондентом Sputnik Носович .

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Теги:
лидер, политика, опрос, Владимир Путин, Политика
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