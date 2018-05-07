Эксперты: почему Путин в топе доверия у жителей и Молдовы, и Евросоюза

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Рейтинг зарубежных политиков в Молдове неизменно возглавляет российский лидер Владимир Путин. По результатам социологических опросов, президент России лидирует в этом списке уже много лет. В 2016-2017 годах он почти вдвое опережал главу румынского государства Клауса Йоханниса, и в три раза — федерального канцлера Германии Ангелу Меркель.

Не меньшей популярностью Владимир Путин пользуется не только у жителей стран СНГ, но и у жителей Евросоюза. Недавний социологический опрос показал, что самым сильным лидером в мире Владимира Путина считают 34% опрошенных в Германии, локомотиве ЕС, столько же — во Франции, 38% — в Италии, 26% — в Великобритании. Что до Молдовы, то популярность российского лидера в нашей стране никогда не опускалась ниже отметки в 60%.

Жителей Европы в российском лидере привлекает прежде всего понятность и прозрачность его действий, считает доктор хабилитат социологии Владимир Блажко.



"Владимир Путин как политик и государственный деятель очень сильно прогрессирует. Путин, как руководитель — государственник. Все, что он делает, все, к чему стремится, — прозрачно, понятно и ясно. И все это оценивают с точки зрения развития своего государства", — считает он.

А российский политолог Александр Носович считает, что европейцы и американцы элементарно истосковались на настоящим личностям масштаба Бисмарка, Черчилля или Шарля де Голля.

"Президент России Владимир Путин представляется им дошедшим из прошлого образцом такого выдающегося деятеля", — заявил Носович.

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Опрос был проведен для Sputniknews с 22 по 27 марта 2018 года во Франции, Германии, Италии, Великобритании и США старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop. В опросе приняли участие 5 029 респондентов в возрасте старше 18 лет из Франции (1 004), Германии (1 015), Италии (1 009), Великобритании (1 001) и США (1000).