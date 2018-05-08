Трамп поздравил Путина со вступлением в должность

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп поздравил президента РФ Владимира Путина со вступлением в должность. Об этом, как пишет российская пресса, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент поздравляет Путина и ждет того времени, когда, как мы надеемся, у нас будут хорошие отношения с Россией", — сказала Сандерс.

Пресс-служба Президента РФ Знаковый понедельник в России: инаугурация Путина и проект нового кабмина

В Москве, в Большом Кремлевском дворце, 7 мая состоялась инаугурация Владимира Путина на пост президента России. Вступая в должность, Путин заявил, что целью его жизни и работы, как и прежде, будет служение людям и Отечеству.

Затем российский лидер направил Госдуме предложение рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны. Инициативу президента обсудят на пленарном заседании нижней палаты 8 мая.

Путин возглавил Россию в 2000 году. Через четыре года — в 2004 году — он был переизбран на пост президента. Путин не участвовал в выборах 2008 года, поскольку, по Конституции, один и тот же человек не имеет права баллотироваться три раза подряд. Поддержав в качестве кандидата в президенты Дмитрия Медведева, Путин занял в мае 2008 года пост премьер-министра страны. В том же году в Конституцию были внесены изменения, согласно которым президент теперь избирается не на четыре, а на шесть лет. Путин вновь стал главой государства в 2012 году, а в 2018 выиграл выборы с рекордной поддержкой — за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.