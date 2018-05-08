Пашинян - новый премьер Армении: ближайшие планы главы кабмина

Избранный премьер-министр Армении обрисовал основные положения своей программы и рассказал о ближайших планах работы.

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Национальное собрание Армении во вторник избрало премьер-министром лидера протестного движения "Мой шаг" Никола Пашиняна, сообщает Sputnik Армения.

© Sputnik / Asatur Yesayants Никол Пашинян рассказал об ожиданиях Армении от ЕАЭС

"Перед законом равны все"

Кандидатуру Пашиняна поддержали 59 депутатов при 42 "против". Пашинян был единственным кандидатом на должность премьер-министра Армении. Ранее правящая Республиканская партия этой страны заявила о готовности поддержать его.

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Основные положения предвыборного выступления Пашиняна касались укрепления обороноспособности страны, развития социально-экономической ситуации, углубления отношений с Россией и Европой. Ключевой задачей в контексте карабахского урегулирования станет возвращение Нагорного Карабаха за стол переговоров.

Особое внимание в своем выступлении перед депутатами Пашинян уделил социально-экономической политике будущего правительства, а также морально-психологической атмосфере в стране в целом. Основные мотивы выступления — пора прекратить пугать людей штрафами и поборами, а бизнесу нужно позволить дышать. При этом, заявил новый премьер, перед налоговым законодательством равны все.

По словам Пашиняна, на посту главы кабмина он сделает все возможное для того, чтобы извлечь максимальную выгоду из тех интеграционных объединений, в которых состоит Армения.

Карабах и ЕАЭС

Также Пашинян заявил, что уже в среду, 9 мая, он отправится с визитом в Нагорный Карабах. Одной из первых его задач станет встреча с руководством Вооруженных сил и нацбезопаности, где глава камбина обсудит вопросы обороноспособности Армении.

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Пашинян сообщил о намерении принять участие в саммите ЕАЭС. "Я надеюсь, что состоится двусторонняя встреча, но в саммите ЕАЭС обязательно приму участие", — добавил он.

Отвечая на вопрос о возможной встрече с лидером России Владимиром Путиным, Пашинян сказал: "Конечно, я планирую встретиться с Владимиром Путиным 14 мая в Сочи".

Поздравление от Кремля

Владимир Путин уже направил Пашиняну поздравление по случаю вступления в должность премьер-министра Армении.

"Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, партнерского взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности", — подчеркнул в телеграмме глава российского государства, которого цитирует пресс-служба Кремля.

Москва также ожидает участия Армении в майском саммите ЕАЭС в Сочи, рассчитывая на то, что в рамках мероприятия состоится двусторонняя встреча лидеров России и Армении. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Армения — это очень важный участник, важный партнер Евразийского экономическое сообщества.

"Более того, как правило, на полях таких мероприятий, конечно, проходят и двусторонние встречи, поэтому в зависимости от того, кто будет представлять Армению, мы рассчитываем, что состоятся и двусторонние контакты", — сказал Песков.