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Башар Асад

Башар Асад отверг обвинения в применении химического оружия

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна не располагает химическим оружием и отверг обвинения в его применении.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Президент Сирии Башар Асад прокомментировал обвинения, звучащие в его адрес о том, что Сирия якобы располагает химическим оружием, политик отверг обвинения в его применении.

"У нас нет химического арсенала с 2013 года, когда мы его передали международному сообществу. Международная организация по химическому оружию провела исследование, и стало ясно, это официально зарегистрировано, что у нас нет такого оружия",- заявил Асад, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, обвинения в применении химического оружия начались после победы сирийской армии.

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© AP Photo / Alastair Grant
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"Это фарс, это примитивная игра, просто для нападок на сирийскую армию. После поражения террористов, США, Франция, Великобритания и их союзники, которые хотят дестабилизировать Сирию, увидели, что они потеряли свои ключевые карты. Вот почему они нападают на сирийскую армию, чтобы повысить боевой дух террористов и предотвратить освобождение других районов", — сказал Асад.

США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. По объектам в Сирии было выпущено более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

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Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке в Думе в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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Теги:
политика, Башар Асад, Сирия, Политика
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