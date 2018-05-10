Ядерную сделку обсудят представители Ирана, Франции и Великобритании

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф договорился со своими коллегами из Франции и Великобритании провести встречи по ядерной сделке, отмечает РИА Новости.

"В ходе этих бесед стороны договорились провести встречи на уровне экспертов и министров", — говорится в заявлении министерство иностранных дел Ирана.

Отмечается, что Зариф потребовал от глав МИД Великобритании и Франции Бориса Джонсона и Жан-Ива Ле Дриана и других сторон сделки предоставить гарантии того, что Иран сможет воспользоваться выгодами, которые предполагает соглашение по иранской ядерной программе.

© Sputnik / Алексей Филиппов Ошибка Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что не выходит из соглашения, поскольку договоренность продолжит существовать между Тегераном и оставшимися пятью странами, участвовавшими в переговорах по ней.

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Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.