Слово не воробей: в Румынии оштрафовали президента Йоханниса

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. В Румынии разгорелся очередной политический скандал.
Президенту Румынии Клаусу Йоханнису Национальный совет по дискриминации вынес обвинение. Более того, политику был выписан штраф на 2000 RОN, отмечает ro.sputnik.md.
Дело в том, что Йоханнис использовал в своей речи (а дело было аж в феврале) слово "преступники" в отношении людей, которым суд еще не вынес приговор.
Пока все спали: стрельба в Брюсселе, ночная атака на Сирию и штраф Йоханнису>>>
Впрочем, администрация румынского президента считает это обвинение политической акцией оппонентов из Социал-демократической партии.
Большинство ее представителей находятся на государственной службе, многие являются влиятельными бизнесменами. Члены СДП получили реальные тюремные сроки и были обвинены в коррупционных действиях.