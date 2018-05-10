Слово не воробей: в Румынии оштрафовали президента Йоханниса

Президенту Румынии Клаусу Йоханнису Национальный совет по дискриминации вынес обвинение и оштрафовал на 2000 RОN.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. В Румынии разгорелся очередной политический скандал.

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Президенту Румынии Клаусу Йоханнису Национальный совет по дискриминации вынес обвинение. Более того, политику был выписан штраф на 2000 RОN, отмечает ro.sputnik.md.

Дело в том, что Йоханнис использовал в своей речи (а дело было аж в феврале) слово "преступники" в отношении людей, которым суд еще не вынес приговор.

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Впрочем, администрация румынского президента считает это обвинение политической акцией оппонентов из Социал-демократической партии.

Большинство ее представителей находятся на государственной службе, многие являются влиятельными бизнесменами. Члены СДП получили реальные тюремные сроки и были обвинены в коррупционных действиях.