Президент Греции настаивает на возвращении мрамора Парфенона

Президент Греции Прокопис Павлопулос на торжественном ужине в честь принца Уэльского Чарльза и герцогини Корнуольской Камиллы заявил, что он надеется на возвращение на родину незаконно вывезенных скульптур Парфенона.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Греция уже десятки лет добивается от Великобритании возвращения скульптур, которые были незаконно вывезены в начале 19-го века британским посланником в Константинополе лордом Элгином.

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Мрамор Парфенона хранится в Британском музее. Греки заявляют, что уникальные скульптуры украдены Британией.

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Принц Чарльз и герцогиня Камилла находятся в Греции с официальным визитом. В программе нет посещения Акрополя, где расположен Парфенон.

"Мы надеемся, что возвращение скульптур Парфенона в конечном итоге состоится", — цитирует слова президента Греции РИА Новости.

"Традиция в сочетании с узами дружбы, которая связывает нас, заставляет нас надеяться, что возвращение скульптур Парфенона, чтобы восстановить единство в славной колыбели нашей культуры, в конечном итоге будет успешным", — заявил Павлопулос.

Президент также сказал о совместной борьбе Греции и Великобритании за свободу и демократию и подчеркнул роль лорда Байрона, созданного им течения филэллинов, а также напомнил о вкладе адмирала Кодрингтона в победу в Наваринском сражении над турецким флотом, внесшем вклад в создание нового греческого государства.

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Произведения древнегреческого искусства вывозились из Греции лордом Элгином в течение десяти лет, с 1802 по 1812 годы. В Британском музее хранятся метопы и статуи афинского Парфенона, рельефный фриз "Панафинейская процессия", плиты фриза из храма Беcкрылой Ники в Афинах, одна из кариатид Эрехтейона, статуя Диониса. Греки заявляют, что лорд организовал вывоз незаконно с помощью взяток, а выданный ему турецким правительством фирман позволял лишь делать рисунки и слепки со скульптур, но не снимать их с Парфенона.

Греция требует возвращения коллекции как неотъемлемой части национального достояния с целью восстановления целостности памятника, в соответствии с принципами ЮНЕСКО.