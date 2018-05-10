В Ереване демонстранты требуют отставки мэра

Главное требование демонстрантов, которые вышли на акцию протеста, - отставка мэра и роспуск Совета старейшин.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Ситуация в Армении, судя по всему, продолжает накаляться. © Sputnik / Aram Nersesyan Пашинян - новый премьер Армении: ближайшие планы главы кабмина

Несколько десятков демонстрантов собрались на митинг у здания мэрии Еревана, передают наши коллеги из Sputnik Армения.

Они требуют отставки мэра города Еревана, члена Республиканской партии Армении (возглавляемой экс-премьером Сержем Саргсяном — ред.) Тарона Маргаряна.

"Призываем вас спуститься к нам, ответить на многочисленные вопросы граждан", — призвали активисты.

Они требуют отставки мэра и роспуска Совета старейшин.

Демонстранты скандируют: "Тарон, спустись", "Тарон, твоя очередь".

Они также призывают не поддаваться на провокации и, в случае применения насилия со стороны полицейских, сложить руки и не применять насилия в ответ.

Тарон Маргарян — мэр Еревана с 2011 года.