США не будут принимать участие в переговорах по Сирии в Астане

МИД Казахстана сообщил о начале в Астане очередного раунда переговоров по Сирии.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. США не будут принимать участие в девятом раунде переговоров по Сирии, которые стартовали в понедельник в Астане, сообщает РИА Новости.

"США не будут участвовать в каком-либо официальном качестве в сирийских переговорах, которые проходят 14-15 мая в Астане", — сообщили в посольстве.

МИД Казахстана сообщил о начале в Астане очередного раунда переговоров по Сирии.

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В Астане прошло уже восемь раундов переговоров по Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, главным решением стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.

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Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. По оценке ООН, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.