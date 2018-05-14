Путин на встрече с Пашиняном: надеюсь, мы сохраним динамику сотрудничества

Владимир Путин встретился с Николом Пашиняном и заявил, что Москва рассматривает Армению как ближайшего партнера и союзника в регионе, причем это касается и экономического взаимодействия, и вопросов безопасности.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи заявил о позитивной динамике развития российско-армянских отношений, отмечает Sputnik Армения.

В начале встречи Путин еще раз поздравил армянского премьера с избранием на эту должность. Российский лидер отметил, что рассматривает Армению как ближайшего партнера и союзника в регионе, это касается и экономического взаимодействия, и вопросов безопасности.

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По словам Путина, Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Армении — это более 25%, а российские капиталовложения составляют порядка 35% всех иностранных инвестиций в экономику Армении.

"У нас за последнее время наблюдается рост товарооборота где-то на 25%. Опережающими темпами растут поставки сельхозпродукции из Армении на российский рынок, за предыдущие месяцы этот рост составил 38%", — сказал Путин.

Президент РФ рассчитывает на то, что сторонам удастся сохранить эту динамику.

Он выразил надежду на то, что "очень хорошие результаты", которые демонстрирует экономическое сотрудничество России и Армении в последнее время, удастся не только сохранить, но и приумножить.

"Я хочу пожелать вам успехов на посту руководителя правительства и надеюсь, что наши отношения будут развиваться так же поступательно, как это было до сих пор", — сказал Путин.

Москва будет также активно работать с Ереваном на международной арене, в международных организациях, начиная с ООН, где Армения и Россия всегда поддерживали друг друга, и заканчивая региональными организациями — и в сфере безопасности, и в сфере экономического развития.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств-участников ЕАЭС состоялось в Сочи 14 мая.

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Это первый зарубежный визит главы армянского правительства и фактического руководителя государства. Сочинскому саммиту предшествовала активная информационная "артподготовка" как в Армении, так и в России.