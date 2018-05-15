На работе не отразилось: переговоры по Сирии в Астане прошли без США

В Астане прошли переговоры по сирийскому урегулированию. Представители Соединенных Штатов на переговоры не прибыли.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. В Казахстане 14-15 мая прошли переговоры по сирийскому урегулированию "Астана-9". Представители США не прибыли на заседание, однако, это не сказывается на работе, сообщил директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов.

"Я бы не сказал, что отсутствие американцев как-то сказывается на решении. Страны — гаранты есть, все зависит от них, плюс участвуют делегации сирийской оппозиции и сирийского правительства. Что ещё нужно? Основные силы все здесь", — заявил Айдарбек Туматов, которого цитирует РИА Новости.

Глава делегации сирийской оппозиции на "Астане-9" Ахмед Тома сообщил, что вопрос о создании конституционной комиссии Сирии поднимался в ходе дискуссий с представителями других делегаций.

© Sputnik / Mikhail Alaeddin МИД Бельгии: Россия и ЕС должны искать совместные решения конфликта в Сирии

"Еще один вопрос, который мы сегодня обсудили, — это создание конституционной комиссии. Мы со всеми членами делегации заострили внимание на том, что конституционные реформы должны проводиться параллельно с другими процессами. Однако режим не хочет продвигать этот вопрос и делать большие шаги в направлении конечной цели", — заявил Тома по итогам девятого раунда переговоров по Сирии в Астане.

В связи с этим он отметил, что оппозиция в Астане попросила российскую сторону оказать давление на Дамаск для создания благоприятных условий формирования конституционной комиссии.

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Туматов отметил, что особых разногласий между сторонами в рамках текущего раунда переговоров в данный момент нет.

В Астане прошло уже восемь раундов переговоров по Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, главным решением стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.

Следующая встреча в рамках астанинского процесса по Сирии впервые пройдет не в столице Казахстана, она будет организована в июле в Сочи.