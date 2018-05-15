СБУ допросит более 20 граждан Украины "по делу Вышинского"

Служба безопасности Украины заявила, что по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского свидетелями будут проходить более 20 граждан Украины.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Сотрудники СБУ во вторник ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Также стало известно о задержании руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

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"Пока сотрудники РИА Новости Украина будут проходить в статусе свидетелей, их более двух десятков человек. Они все граждане Украины, которые привлечены к журналистской деятельности", — заявил замглавы СБУ Виктор Кононенко, которого цитирует РИА Новости.

В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки из Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ.

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На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.