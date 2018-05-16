КНДР назвала условия при которых станет вести переговоры с США

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Северная Корея будет вести переговоры с США на высшем уровне только в том случае, если президент США Дональд Трамп заинтересован не только в решении ядерной проблемы, но и в улучшении отношений с Пхеньяном, заявил в среду первый замглавы МИД Ким Ге Гван. Об этом сообщает РИА Новости. © Sputnik / Igor Zarembo США готовы обсуждать с КНДР вывод своих войск с Корейского полуострова

"В случае, если администрация Трампа выйдет на переговоры на высшем уровне между США и КНДР с искренней заинтересованностью в улучшении американо-корейских отношений, от нас будет позитивный ответ", — считает первый замглавы МИД Ким Ге Гван.

По словам Ким Ге Гвана, если КНДР услышит только односторонние требования о денуклеаризации, то в Пхеньяне "не будет интереса к такому диалогу".

"У нас ничего не останется, кроме как пересмотреть вопрос о том, соглашаться ли на предстоящие переговоры в верхах КНДР и США", — заявил министр.

Переговоры Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына предварительно намечено провести 12 июня в Сингапуре.

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КНДР в среду отказалась также от участия в переговорах с Южной Кореей по итогам состоявшейся 27 апреля встречи в демилитаризованной зоне Ким Чен Ына с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином. Поводом отказа послужило проведение в Южной Корее совместно с США военно-воздушных учений Max Thunder.

Эти учения начались 11 мая и должны продлиться до 25 мая. По сообщениям из Сеула, в них задействовано около сотни самолетов, и впервые — восемь истребителей-"невидимок" F-22, предназначенных для нанесения ударов по ядерным и ракетным объектам на территории КНДР.

© REUTERS / КНДР и Южная Корея сблизились во взглядах

Вместе с тем, лидеры двух корейских государств на апрельской встрече в Пханмунджоме провозгласили готовность к мерам по снижению военной напряженности. Исходя из этого в Пхеньяне надеялись на сокращение масштабов военных учений против КНДР в Южной Корее. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) распространило в среду заявление, в котором обвинило Сеул в нарушении договоренностей лидеров Юга и Севера.