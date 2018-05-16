Матвиенко: у США нет аргументов в пользу выхода из ядерной сделки

По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, выход США из СВПД может очень негативно повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке, где целый ряд государств хотел бы обладать ядерным оружием.

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. США не привели ни одного серьезного аргумента в пользу разрыва ядерной сделки с Ираном, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которую цитирует РИА Новости.

"Мы задаемся вопросом, какова причина, какая аргументация выхода США из соглашения? И кроме того, что это соглашение плохое и оно подписано Бараком Обамой, мир не услышал ни одного серьезного аргумента, почему надо его разорвать", — сказала глава Совфеда.

По мнению Матвиенко, выход США из СВПД может очень негативно повлиять на режим нераспространения на Ближнем Востоке, где целый ряд государств хотел бы обладать ядерным оружием.

© Sputnik / Алексей Филиппов Ошибка Дональда Трампа

"То, что США в одностороннем порядке вышли из этого соглашения, по мнению не только России, но и большинства стран, является глубочайшей ошибкой, чреватой серьезными последствиями и напряжением международной обстановки, что может очень негативно повлиять на режим нераспространения. Ведь на Ближнем Востоке есть целый ряд государств, которые хотели бы иметь ядерное оружие", — подчеркнула она.

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Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.

Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США.

Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Спикер Совфеда отметила, что европейские страны все меньше "горят желанием" следовать непредсказуемым действиям Вашингтона.

"Есть целый ряд примеров, когда европейцы все более осторожно ведут себя. В отличие от того, как было раньше, когда мы видели слепое следование любым указанием из Вашингтона. Это дает надежду и в отношении ядерной сделки по Ирану, на то, что здесь и Европа устоит, и Китай, все страны-подписанты. Это крайне важно для мира и стабильности на планете, без преувеличения", — добавила она.