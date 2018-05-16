15:15 16 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Валентина Матвиенко

Матвиенко: у США нет аргументов в пользу выхода из ядерной сделки

© Sputnik / Alexey Droujinine
Политика
Получить короткую ссылку
28 0 0

По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, выход США из СВПД может очень негативно повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке, где целый ряд государств хотел бы обладать ядерным оружием.

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik.  США не привели ни одного серьезного аргумента в пользу разрыва ядерной сделки с Ираном, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которую цитирует РИА Новости. 

"Мы задаемся вопросом, какова причина, какая аргументация выхода США из соглашения? И кроме того, что это соглашение плохое и оно подписано Бараком Обамой, мир не услышал ни одного серьезного аргумента, почему надо его разорвать", — сказала глава Совфеда.

По мнению Матвиенко, выход США из СВПД может очень негативно повлиять на режим нераспространения на Ближнем Востоке, где целый ряд государств хотел бы обладать ядерным оружием.

Дональд Трамп, архивное фото
© Sputnik / Алексей Филиппов
Ошибка Дональда Трампа

"То, что США в одностороннем порядке вышли из этого соглашения, по мнению не только России, но и большинства стран, является глубочайшей ошибкой, чреватой серьезными последствиями и напряжением международной обстановки, что может очень негативно повлиять на режим нераспространения. Ведь на Ближнем Востоке есть целый ряд государств, которые хотели бы иметь ядерное оружие", — подчеркнула она.

На работе не отразилось: переговоры по Сирии в Астане прошли без США>>>

Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.

Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Андрей Кошкин
© Photo: warfiles.ru
Кошкин: идея США вывести в космос ядерное оружие взвинтит гонку вооружений

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США.

Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Спикер Совфеда отметила, что европейские страны все меньше "горят желанием" следовать непредсказуемым действиям Вашингтона.

"Есть целый ряд примеров, когда европейцы все более осторожно ведут себя. В отличие от того, как было раньше, когда мы видели слепое следование любым указанием из Вашингтона. Это дает надежду и в отношении ядерной сделки по Ирану, на то, что здесь и Европа устоит, и Китай, все страны-подписанты. Это крайне важно для мира и стабильности на планете, без преувеличения", — добавила она.

По теме

Якимова: США обостряют арабо-израильский конфликт
Тищенко: к 2020 году США хотят установить контроль в Арктике
Китай хочет соблюдать условия сделки с Ираном, несмотря на решение США
Теги:
ядерная сделка, комментарий, Совфед, Валентина Матвиенко, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Продажа мясной продукции из Латвии
    Заморские лакомства

    Число латвийцев, предпочитающих продукты питания отечественного производства, продолжает уменьшаться.

  • Вильнюсский окружной суд
    Суд затягивается

    Вильнюсский суд перенес слушание по делу о штрафе, который организацию "Забытые солдаты" заставили выплатить за перезахоронение советских воинов.

  • Тарту, набережная реки Эмайыги
    Спасти Чудское озеро

    Тысячи жителей Тарту выстроятся в живую цепь в защиту реки Эмайыги и Чудского озера от строительства крупного целлюлозного комбината.

  • Шоколад Президент
    Президентские сладости

    Глава Беларуси Александр Лукашенко угостил своего таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона шоколадом "Президент", в создании которого сам принимал участие.

  • Русский драматический театр им Грибоедова
    Грузинские гастроли

    Московский театр "Современник" после 31-летнего перерыва вновь приехал в Тбилиси – коллектив сыграет два спектакля: "Вишневый сад" и "Три товарища".

  • Выдача пенсий
    Предъявите удостоверение!

    Замминистра труда, занятости и социального обеспечения Абхазии рассказала, почему у пенсионеров большинства районов республики нет пенсионного удостоверения.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Кэтрин Миддлтон во время свадебной церемонии в Лондоне
Шик, блеск, красота: свадебные платья королевской семьи Великобритании
Протесты против переноса посольства США в Иерусалим в разных городах мира
В разных странах прошли протесты против переноса посольства США в Иерусалим
Дети - главные жертвы войны в Сирии
Главные жертвы войны в Сирии - это дети

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться