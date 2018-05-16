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Ситуация в Мэрии Еревана (16 мая 2018)

Акции протеста в Ереване: пикетчики прорвались в мэрию

© Sputnik / David Galstyan
Политика
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В заявлении мэрии Еревана отмечается, что демонстранты совершили незаконное проникновение в здание администрации, являющееся охраняемым объектом: они ждут мэра Тарона Маркаряна у его рабочего кабинета - говорят, что будут ждать до тех пор, пока глава городской администрации к ним не выйдет.

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Протестующие в Ереване попытались ворваться в кабинета мэра Тарона Маркаряна.

Инцидент произошел днем 16 мая, сообщает с места событий корреспондент Sputnik Армения.

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© Youtube/ Sputnik Армения
Чем занимаются демонстранты, перекрывшие дорогу в ереванский аэропорт

Несколько десятков демонстрантов устроили пикет у здания мэрии Еревана с требованием отставки градоначальника и роспуска Совета старейшин.

Попасть в кабинет Маркаряна протестующим не удалось, дорогу загородили полицейские, заблокировавшие коридор третьего этажа здания мэрии, где и расположен рабочий кабинет.

"Требуем отставки Тарона, а также роспуска Совета старейшин", — скандируют протестующие, утверждая, что никуда не уйдут пока Маркарян перед ними не появится.

На вопрос, где же находится Тарон Маркарян, заместители мэра Камо Ареян и Давид Оганян отметили, что он совершает обход в других административных округах.

"Мэр выполняет свою работу. Функция мэра заключается не только в том, чтобы сидеть в кабинетах. Я не обязан давать отчет", — обратился к демонстрантам Оганян.

Недовольные граждане намерены обратиться в полицию и прокуратуру с требованием проверить работу мэрии на предмет растрат и других правонарушений.

Студенты на улицах Еревана. Архивное фото
© Sputnik / David Galstyan
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С 10 мая десятки (уже сотни) демонстрантов собираются у здания мэрии Еревана, скандируя "Тарон, твоя очередь", "Уйти Тарон". Они требуют отставки мэра и роспуска Совета старейшин.

Демонстранты обвиняют Маркаряна в хищениях и других незаконных действиях.

Тем временем мэрия Еревана обратилась к полиции Армении с просьбой обеспечить работу учреждения и принять меры по прекращению незаконных действий демонстрантов.

В заявлении мэрии отмечается, что демонстранты совершили незаконное проникновение в здание администрации, являющееся охраняемым государством объектом. Участники акции нарушили естественный ход работы мэрии.

"Обращаемся к вам с просьбой принять меры по прекращению незаконных действий и восстановлению деятельности мэрии", — отмечается в обращении на имя начальника полиции Валерия Осипяна.

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Теги:
пикет, мэрия, Ереван, Политика
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