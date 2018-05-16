Акции протеста в Ереване: пикетчики прорвались в мэрию

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Протестующие в Ереване попытались ворваться в кабинета мэра Тарона Маркаряна.
Инцидент произошел днем 16 мая, сообщает с места событий корреспондент Sputnik Армения.
Несколько десятков демонстрантов устроили пикет у здания мэрии Еревана с требованием отставки градоначальника и роспуска Совета старейшин.
Попасть в кабинет Маркаряна протестующим не удалось, дорогу загородили полицейские, заблокировавшие коридор третьего этажа здания мэрии, где и расположен рабочий кабинет.
"Требуем отставки Тарона, а также роспуска Совета старейшин", — скандируют протестующие, утверждая, что никуда не уйдут пока Маркарян перед ними не появится.
На вопрос, где же находится Тарон Маркарян, заместители мэра Камо Ареян и Давид Оганян отметили, что он совершает обход в других административных округах.
"Мэр выполняет свою работу. Функция мэра заключается не только в том, чтобы сидеть в кабинетах. Я не обязан давать отчет", — обратился к демонстрантам Оганян.
Недовольные граждане намерены обратиться в полицию и прокуратуру с требованием проверить работу мэрии на предмет растрат и других правонарушений.
С 10 мая десятки (уже сотни) демонстрантов собираются у здания мэрии Еревана, скандируя "Тарон, твоя очередь", "Уйти Тарон". Они требуют отставки мэра и роспуска Совета старейшин.
Демонстранты обвиняют Маркаряна в хищениях и других незаконных действиях.
Тем временем мэрия Еревана обратилась к полиции Армении с просьбой обеспечить работу учреждения и принять меры по прекращению незаконных действий демонстрантов.
В заявлении мэрии отмечается, что демонстранты совершили незаконное проникновение в здание администрации, являющееся охраняемым государством объектом. Участники акции нарушили естественный ход работы мэрии.
"Обращаемся к вам с просьбой принять меры по прекращению незаконных действий и восстановлению деятельности мэрии", — отмечается в обращении на имя начальника полиции Валерия Осипяна.