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Джина Хаспел

Главой ЦРУ может стать женщина: комитет США по разведке проголосовал "за"

© AP Photo / CIA
Политика
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Председатель комитета сената США по разведке Ричард Бурр сообщил, что комитет поддержал кандидатуру Джины Хаспел.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Комитет сената США по разведке 16 мая поддержал кандидатуру Джины Хаспел на должность главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом, как пишет РИА Новости, написал в своем Twitter председатель комитета Ричард Бурр.

Он опубликовал копию совместного заявления со своим заместителем демократом Марком Уорнером, где говорится, что за Хаспел проголосовали десять членов комитета, против — пятеро.

"Джина Хаспел — самый квалифицированный человек, кого президент мог выбрать как руководителя ЦРУ, и самый подготовленный кандидат за 70-летнюю историю агентства", — процитированы в заявлении слова Бурра. 

Donald Trump
© AFP 2018 / Jeff Kowalsky
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Теперь по кандидатуре Хаспел должна проголосовать верхняя палата в полном составе. В случае успеха Хаспел станет первой женщиной, которая возглавит разведывательное ведомство США.

Ранее сообщалось, что она уже фактически гарантировала себе поддержку и полного состава сената, после того как как минимум четверо демократов высказались в ее пользу.

Ее выдвижение вызвало немало критики, так как имя Хаспел, которая проработала в управлении в общей сложности 33 года и занимала разные руководящие посты, связывали с пытками.

Хаспел идет на смену Майку Помпео, который недавно был утвержден на посту госсекретаря. До этого она занимала должность его заместителя в ЦРУ. Их обоих в марте выдвинул президент США Дональд Трамп.

На прошлой неделе в комитете сената США по разведке проходили слушания, на которых рассматривалась кандидатура Хаспел. Во время слушаний она заявила, что Центральное разведывательное управление США сейчас не занимается допросами задержанных, там даже нет людей, которые умеют это делать.

Кроме того, она пообещала, что в случае утверждения не будет возобновлять программу.

В рамках программы "допросов под стражей", которую ЦРУ США начало проводить после терактов 11 сентября 2001 года, использовались пытки, которые официально назывались "расширенными методами допроса". Наиболее известным местом, где проводилась такая программа, является тюрьма Гуантанамо.

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Теги:
поддержка, кандидат, Комитет сената США по разведке, ЦРУ, Ричард Бурр, Джина Хаспел, США
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