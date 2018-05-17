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Кирилл Вышинский

Иностранные политики и журналисты выступили в поддержку Вышинского

© Photo: Facebook / Кирилл Вышинский
Политика
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (16)
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Ряд международных правовых и журналистских организаций высказали возмущение в связи с задержанием в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Международная федерация журналистов (IFJ) призвала украинские власти немедленно освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, назвав действия Киева недопустимыми.

Соцсети
© Sputnik / Наталья Селиверстова
В соцсетях проходит акция в поддержку журналиста Вышинского

"Международная федерация журналистов поддерживает Союз журналистов России, который является ее членом. Как генеральный секретарь Международной федерации журналистов, я призвал украинские власти немедленно освободить нашего российского коллегу. Свобода прессы гарантирована, в частности, статьей 34 Конституции Украины и статьей десятой Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В демократической стране недопустимо заключать под стражу журналистов, выполняющих свой профессиональный долг информировать общество", — заявил РИА Новости генеральный секретарь IFJ Энтони Белланже (Anthony Bellanger).

В интервью Sputnik Бразилия президент Национальной Федерации журналистов Бразилии (FENAJ) Мария Жозе Брага отметила, что журналисты не должны быть лишены свободы из-за своей профессиональной деятельности.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время интервью
© Photo : предоставлено пресс-службой Совета Федерации
Матвиенко прокомментировала задержание журналиста РИА Новости Украина

"Во-первых, как президент Национальной Федерации Журналистов Бразилии я хотела бы сказать, что мы присоединяемся к требованию Международной Федерации Журналистов и Союза Журналистов России о немедленном освобождении журналиста Кирилла Вышинского. Недопустимо, когда в демократических странах журналистов задерживают и арестовывают за то, что они занимаются своей профессией по производству и распространению информации в интересах общественности. Этот журналист работал по профессии, на информационное агентство, а право на получение информации — это право общества, и его необходимо уважать, обеспечивая свободу прессы и работы профессиональных журналистов. В данном конкретном случае мы имеем дело с достаточно сложной ситуацией, когда есть конфликт между двумя странами. Но, тем не менее, журналист, занимающийся своей работой, не может быть лишен свободы вне зависимости от намерений правительства, которое его задержало. Речь идет об ограничении свободы прессы или даже более масштабной акции, преследующей политические цели. Оба эти случая заслуживают самого резкого порицания", — отметила Брага.

Рот и люди — на замке: в России отреагировали на задержание журналиста в Киеве>>>

Президент Турецкой ассоциации журналистов (TGC) Тургай Олджайто отметил, что международную общественность всколыхнули новости об аресте украинскими спецслужбами нескольких журналистов информационного агентства.

"Сегодня журналисты подвергаются нападениям практически повсеместно. Особенно часто подобные инциденты происходят в "горячих точках". Украина также является одной из таких "горячих точек". Профессия журналиста — очень трудная и ответственная, поскольку журналист выступает в роли защитника права населения на получение информации. Достоверное информирование общественности в высшей степени важно. Мы переживаем тяжелый период, но, несмотря ни на что, журналисты будут продолжать исполнять свой профессиональный долг, будь то в мирное, или военное время", — прокомментировал Олджайто для Sputnik Турция ситуацию с задержанием Вышинского.

Президент испанской политической партии Respeto Рафаэль Риполь в интервью Sputnik Mundo заявил, что в Киеве произошла атака против свободной прессы.

Мария Захарова
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Захарова: Москва сделает все, чтобы Вышинский был освобожден

"Произошедшее в Киеве – это не просто очередная выходка украинского руководства. Это часть большой международной кампании, направленной на "затыкание" тех СМИ, которые смеют высказывать альтернативную точку зрения, которая отличается от дискурса главных западных медиа. Все идет по стандартному сценарию. Сначала неугодные СМИ пытаются дискредитировать. Потом их обвиняют во всевозможных грехах и объявляют врагами. Затем предпринимаются конкретные действия: закрывают редакции и преследуют журналистов. Именно это сейчас происходит на Украине. Это атака против свободы прессы и очередная демонстрация того, кто именно сегодня руководит этой страной. Что касается реакции международных организаций, то это, как всегда, не будет иметь никаких последствий для Украины",  — считает испанский политик.

Высказали свою позицию и в Иране. Эмад Абшенас, (Emad Abshenas), политический обозреватель, шеф-редактор газеты Iran Daily, глава Ассоциации свободных иранских журналистов (NGO International) и группы "Иранские репортеры без границ" считает, что нельзя игнорировать ситуацию вокруг задержания журналистов на Украине.

"Если оставить ситуацию без внимания, то впредь подобное преследование журналистов войдет в норму для определенных стран, а журналисты останутся без защиты",  — считает Абшенас. 

СБУ
© AP Photo / Efrem Lukatsky
В СБУ объявили, за что задержали главу портала РИА Новости Украина

Он отметил, что действия украинских силовиков по отношению к офису РИА Новости Украина, а также преследование и задержание шефа отделения расценивается как нарушение международного права.

"Если случается проблема с журналистом, не важно русским, американцем, иранцем или представителем другой национальности, то все его международные коллеги должны отреагировать на эту проблему. Ведь в любой момент с каждым из нас (журналистов), может произойти подобное.
Сегодня настало время, чтобы все журналисты и СМИ показали правильную и взвешенную реакцию на подобное унизительное поведение Украины к российским журналистам", — сказал Абшенас в интервью Sputnik Иран.

Киселев: Киев должен освободить журналиста РИА Новости Украина>>>

Аресты, преследования журналистов – это путь в никуда, считает публицист польского еженедельника Myśl Polska Адам Смех.

"Это стоит называть преследованиями журналистов. Я всегда считал и считаю, что репрессии и аресты — это, конечно, путь в никуда. Это свидетельствует о бессилии правовой системы на Украине. В итоге можно сделать вывод об уровне и степени свободы слова, прежде всего для журналистов, но также и для всего общества"

Публицист высказал мнение, что Европа не воспользуется своими инструментами влияния по данному случаю.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik / Сергей Гунеев
Симоньян прокомментировала задержание Вышинского и возможный ответ России

"С политической точки зрения Европа обладает инструментами, но ими не воспользуется, поскольку и Украина, и сложившаяся в ней ситуация, и нынешнее правительство Украины используются в продолжающемся политическом конфликте с Россией. Поэтому в интересы Европы или кого-либо еще, США или самой Польши не входит заострение внимания на данных проблемах. Это мы видим и в вопросе исторической политики нынешней власти на Украине, а также в ситуациях, когда журналист, еще неизвестно до конца в чем обвиняемый, сразу арестовывается. Вышинского никто не проинформировал о том, что его деятельность вызывает недовольство, и что ему следует подумать о выезде из страны. Это ситуация, в которой создается система репрессий по отношению к тем, кто работает с информацией, кто освещает новости под иным углом и должен делиться ей с людьми, не имеющим доступ к ней в полном объеме. А именно этим, насколько я понимаю, Кирилл Вышинский и занимался", — подытожил польский публицист.

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (16)

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Теги:
комментарии, мнения, журналисты, арест, задержание, Кирилл Вышинский, Общество
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