Евродепутат рассказал, чем грозит неосторожность в отношениях с Россией

Любая неосторожность в отношениях с Россией может привести к потере ее масштабных рынков, считает европарламентарий.

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Неосторожность в торговых отношениях с Россией может привести к потере ее рынка, заявил депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин. Об этом сообщило РИА Новости.

Политик изложил в Facebook примерное содержание своей речи на конференции по России, состоявшейся в Милане. Мамыкин отметил, что торговля между Евросоюзом и Москвой по-прежнему выгодна, но не развивается из-за иррационального страха взаимозависимости. Однако, по мнению парламентария, международная торговля как раз и проявляется во взаимозависимости между странами, а полная независимость может быть достигнута лишь выстраиванием высокой стены с пограничной охраной.

"Разумеется, мы не хотим такую стену. Тогда, раз этот страх контрпродуктивный, почему бы нам просто не избавиться от него?" — спрашивает депутат.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова "Уломать" Вашингтон: Евросоюз просит смягчить санкции против России

Мамыкин добавил, что от подрыва торговых отношений России и Европы выигрывают США. Он уверен, что Вашингтон пытается сделать Евросоюз полностью зависимым от своей воли и это проявляется в запретах на торговлю с партнерами из России и Ирана, а в будущем, вероятно, — Турции и Китая.

Парламентарий призывает европейские страны задуматься о собственных интересах и приоритетах. Он подчеркивает, что, хотя Европа всегда была "самым надежным торговым партнером" Москвы, сейчас России нужны гарантии, что у Евросоюза есть и будет независимая от третьих сторон торговая политика.

Европейские СМИ: Россия стала последней надеждой Запада>>>

"Если продолжить следовать текущему тренду, России придется отдалиться от Европы и повернуться к Азии, которая переживает более динамичный период развития", — пишет Мамыкин.

В заключение евродепутат отметил, что необходило бережно относиться к торговым возможностям, которые Россия все еще предоставляет, поскольку "нет гарантий, что эти возможности все еще будут завтра". "Рынки проще потерять, чем найти", — подытожил политик.

Отношения России с западными государствами ухудшились четыре года назад в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад обвинил Москву во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. Российская сторона приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение. В МИД не раз напоминали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.