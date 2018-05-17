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Рабочая встреча президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом

Путин и Асад согласовали совместные меры по борьбе с терроризмом в Сирии

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Президент Сирии Башар Асад посетил Россию с рабочим визитом - о чем шла речь в рамках встречи с российским лидером Владимиром Путиным?

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин в четверг в ходе встречи с сирийским лидером Башаром Асадом в Сочи заявил, что согласовал с ним совместные действия по борьбе с терроризмом в САР. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Сегодня в ходе беседы мы согласовали наши совместные действия с президентом Сирии по борьбе с терроризмом и с террористическими образованиями в Сирийской Арабской Республике, отметили большие результаты, которых добилась сирийская армия на этом пути, и пришли к выводу, что на сегодняшний день сложилась благоприятная ситуация для активизации политического процесса", — сказал Путин, слова которого цитируют в сообщении на сайте Кремля. 

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Уточняется, что в связи с этим Асад принял решение направить свою часть делегации для формирования Конституционного комитета, который должен работать над Основным законом Сирии.

"Россия приветствует это решение президента Сирии и всячески будет его поддерживать, имея в виду и договоренности, которые достигнуты в ходе Конгресса сирийского народа, прошедшего несколько месяцев назад в Сочи. Наряду с активизацией политического процесса считаем очень важным предпринять необходимые шаги для восстановления экономики Сирии, а также давно назревших, сложных, но необходимых для решения гуманитарных вопросов", — сказал Путин.

В этой связи Россия рассчитывает на поддержку Организации Объединенных Наций и всех стран, которые заинтересованы в решении сирийского кризиса.

В свою очередь, Асад высоко оценил результаты прошедшей встречи, которая, по его словам, была очень плодотворной.

"Мы оценили ситуацию в Сирии с военной точки зрения. Она развивается очень позитивно благодаря тем шагам, которые сделаны в борьбе с терроризмом. Нам удается нормализовать ситуацию в стране, что открывает путь для возвращения наших многочисленных граждан в свои дома", — подчеркнул Асад.

Он также поблагодарил Путина и российское правительство за то, что "на всех этапах сирийского кризиса Россия всегда предоставляла гуманитарную помощь сирийским гражданам, бежавшим из своих домов в результате действий террористов".

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Теги:
совместные действия, борьба с терроризмом, Владимир Путин, Башар Асад, Сирия, Россия
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